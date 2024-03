Per il compleanno di Cesare Cremonini, la fidanzata, Giorgia Cardinaletti, ha per la prima volta scritto un messaggio per lui sui social.

Qualche settimana fa la giornalista Rai Giorgia Cardinaletti, ospite del programma di Riccardo Rossi, “I vinili di…“, ha reso ufficiale la sua relazione con Cesare Cremonini. I due, legati da oltre un anno, non si sono mai fatti vedere insieme sui social. Ieri, in occasione del compleanno del cantante, lei gli ha fatto gli auguri su Instagram.

Gli auguri social di Giorgia Cardinaletti

Oggi Cesare Cremonini compie 44 anni. Per l’occasione il cantautore ha scelto di festeggiare con una serata romantica insieme alla fidanzata Giorgia Cardinaletti. La coppia ha sempre cercato di mantenere un profilo basso, evitando di condividere foto o video sui social. Ieri però hanno deciso di fare uno strappo alla regola.

Cesare Cremonini

Nelle storie Instagram della giornalista è infatti comparsa una foto fatta ad uno dei piatti della loro cenetta romantica con sotto la scritta “Happy Birthday“ accompagnata da un cuore rosso. A quanto pare per i festeggiamenti i due hanno scelto una cena intima a lume di candela, lontani dagli sguardi indiscreti dei paparazzi.

La rivelazione al programma “I vinili di…”

Fino a poche settimane fa, nonostante gli indizi fossero ormai numerosi, nessuno dei due interessati aveva parlato, in tv o sui social, della loro love story. Poi, Giorgia Cardinaletti, ospite di Riccardo Rossi a “I vinili di…”, ha parlato apertamente della relazione con Cesare Cremonini, rendendola ufficiale.

Giorgia Cardinaletti

In quell’occasione, quasi cercando di non dare troppa importanza alla cosa, la giornalista aveva dichiarato: “Ero a Londra con Cesare… Cesare Cremonini“. Cardinaletti si trovava nella capitale inglese per seguire in diretta tutta la preparazione e la cerimonia d’incoronazione di Re Carlo III.

Essendo lì, ne ha approfittato per accompagnare Cremonini, grande fan dei Queen, a vedere la mostra degli oggetti di Freddie Mercury da Sotheby’s, prima che fossero venduti all’asta.

