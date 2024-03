Elodie ha pubblicato delle foto mentre è nuda in piscina insieme ad Andrea Iannone: i fan della cantante hanno apprezzato gli scatti.

Elodie ed Andrea Iannone sono sempre più innamorati: a testimoniarlo le foto che li ritraggono mentre sono nudi, in piscina e al mare, in pose decisamente sexy. La coppia stava festeggiando il secondo posto ottenuto dal pilota abruzzese, tornato a correre dopo una squalifica, al Gran Premio di Catalogna di Superbike a Barcellona.

Le foto pubblicate da Elodie

“In love” scrive Elodie nella didascalia del post Instagram, ed in effetti sembra che i due siano davvero legatissimi. Nella prima foto i due compaiono completamente nudi, abbracciati, mentre sono in piscina.

Negli scatti successivi Elodie e Andrea Iannone si sono invece ripresi di notte al mare, con delle birre in mano o mentre si scambiano un bacio decisamente hot.

Sotto al post, moltissimi i commenti di apprezzamento per questi scatti. C’è chi ironicamente scrive: “Il piano ha funzionato, mi sono ingelosito, se vuoi possiamo tornare insieme“. Ma anche chi si preoccupa per Elodie che effettivamente sembra leggermente bruciata dal sole: “La protezione solare! Qualcuno si è poco poco scottato mi dicono“.

Il secondo posto di Iannone

Sempre più di frequente Elodie segue il fidanzato, ex di Belen, in giro per il mondo per supportarlo ed assistere alle sue gare. Nei giorni scorsi infatti lei e Iannone erano a Barcellona dove il pilota ha corso in Superbike ottenendo il secondo posto al Gran Premio di Catalogna.

La cantante ha atteso il fidanzato nei box e poi lo ha festeggiato con queste parole: “Orgogliosa di questo meraviglioso rientro! Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita! Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo“.

Elodie, A fari spenti (ph. credit The Morelli)

