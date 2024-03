Gianni Morandi è andato in vacanza in Norvegia insieme ad Anna Dan: sui social ha condiviso uno scatto che ha fatto preoccupare i fan.

Gianni Morandi ha deciso di fare delle vacanze di Pasqua alternative: quest’anno niente festeggiamenti in famiglia, lui e Anna Dan sono volati in Norvegia. I due hanno anche fatto tappa a Tromso, una località ideale per chi desidera osservare ad occhio nudo l’Aurora Boreale. Poi il cantautore ha pubblicato una foto che ha suscitato la preoccupazione dei fan.

Gli aggiornamenti di Gianni Morandi su Instagram

Gianni è sempre molto attivo sui social, e anche durante questo viaggio ha tenuto aggiornati i fan. Il cantautore bolognese ha infatti condiviso diversi scatti insieme alla moglie Anna Dan, ma anche alcune foto da solo con l’immancabile hashtag #fotodianna.

In un video condiviso su Instagram Gianni ed Anna appaiono sorridenti. Lui dice: “Siamo in Norvegia, a Tromso… Che meraviglia!“. “Abbiamo preso la seggiovia e siamo saliti” – prosegue la moglie -” Adesso ci mettiamo i guanti perché fa un freddo barbino ma è bellissimo“.

Lo scatto che ha fatto preoccupare i fan

Gianni Morandi ha pubblicato anche una foto che suscitato la preoccupazione dei fan. Nello scatto si vede infatti il cantautore in posa, immerso in uno splendido paesaggio innevato, con la giacca aperta. Un’utente ha lasciato un commento sotto al post: “I miei amati Paesi nordici! Ok che siamo in primavera ma tutto aperto così… farà freddino!“

Come sua abitudine, Gianni Morandi l’ha rassicurata con un commento simpatico : “Maglie termiche sopra, ma sotto...” ed ha aggiunto tre bollini rossi.

Oggi lui ed Anna sono andati a fare un’escursione in barca ed hanno postato una foto nella cui didascalia si legge: “Sempre più a nord“. Nei commenti, l’immancabile affetto dei fan: “Ciao Gianni! Anche l’iceberg si scioglie dal tuo dolce sorriso.”

Gianni Morandi e Anna Dan

