Fedez è andato a Roma per registrare la puntata del programma Belve che andrà in onda il 9 aprile: ecco di cosa avrebbe parlato il rapper.

Fedez ha finalmente registrato la tanto attesa intervista con Francesca Fagnani per il programma Belve di Rai 2. Secondo le prime indiscrezioni riportate da AdnKronos, il rapper avrebbe commentato gli innumerevoli pettegolezzi che circolano su di lui e sulla crisi con Chiara Ferragni.

Sembra che Fedez abbia smentito categoricamente le voci, molto insistenti sul web, relative ai sui suoi presunti flirt e tradimenti. Sempre secondo l’agenzia, Federico, commosso, si sarebbe messo a piangere durante l’intervista.

Fedez parla a Belve: le prime indiscrezioni

Secondo quanto riportato da AdnKronos “Fedez si sarebbe commosso fino alle lacrime durante l’intervista con Francesca Fagnani, registrata ieri negli studi del centro Rai Nomentano intitolato a Fabrizio Frizzi. Fedez avrebbe parlato della crisi della relazione con la moglie Chiara Ferragni e dell’amore per i figli Leo e Vittoria”.

“Il rapper avrebbe spiegato che proteggerli è la sua priorità di questa fase e che la decisione di non mostrarne più il volto sui social sarebbe stata concordata con la moglie. Il rapper avrebbe inoltre smentito ogni illazione su suoi presunti flirt e tradimenti”– aggiunge l’agenzia.

Fedez non ha commentato le indiscrezioni, ma su Instagram si è ripreso sul treno che lo ha portato a Roma in compagnia di Barbara D’Urso. A conferma ulteriore che l’intervista è stata registrata, il rapper ha postato una foto negli studi Rai, di fronte al camerino di Francesca Fagnani.

Quando andrà in onda l’intervista di Fedez

Dopo la deludente intervista rilasciata da Chiara Ferragni a “Che tempo che fa”, l’appuntamento con Fedez è decisamente molto atteso. Il confronto del rapper con Francesca Fagnani andrà in onda il 9 aprile in prima serata su Rai 2. Inizialmente la messa in onda era prevista per il 2 aprile nella puntata d’esordio della nuova edizione di Belve.

