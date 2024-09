Damiano dei Måneskin rassicura i fan: “La band sta bene”

Da giorni si parla di un possibile scioglimento dei Måneskin: a fare chiarezza è stato il frontman della band, Damiano David.

Le voci su una possibile crisi dei Måneskin girano ormai da diverso tempo. L’ultimo album della band è uscito a gennaio 2023 e sembra che i componenti del gruppo siano sempre più interessati a seguire progetti individuali. Quest’estate, infatti, la bassista Victoria De Angelis ha fatto un tour come dj ed ha da poco pubblicato da poco un singolo assieme alla popstar brasiliana Anitta. Damiano David ha invece annunciato che il 27 settembre uscirà il suo primo progetto da solista.

Ma come stanno veramente le cose? A fare chiarezza sono strati proprio gli stessi David e De Angelis durante la loro partecipazione agli ultimi Mtv Video Music Awards.

Damiano David: “La band sta bene”

I due artisti erano infatti presenti all’ultima edizione degli Mtv VMA durante i quali Damiano ha presentato l’esibizione di Benson Boone mentre Victoria ha duettato con Halsey nel suo nuovo singolo.

Alle domande sul futuro dei Maneskin, Damiano ha risposto rassicurando i fan: “La band sta alla grande, stiamo lavorando su cose nuove, non cambierà nulla“. D’altra parte lui stesso, in un’intervista di dicembre scorso, aveva fatto cenno alla possibilità di intraprendere un progettoo da solista senza però abbandonare la band.

Damiano David: La band sta bene, lavoreremo su nuovo materiale, non cambierà nulla»♥️♥️♥️♥️♥️ pic.twitter.com/DZLhhRamRM — Roberto (@sali_roberto) September 12, 2024

“Se mai avrò la possibilità di fare un progetto da solista” – aveva dichiarato Damiano David – “devo tenere a mente che è grazie a tutto quello che ho fatto con la band. Quella è la mia base. È da lì che provengo. È lì che mi sono sviluppato come artista“.

Le parole di Victoria De Angelis

Anche Victoria De Angelis ha precisato che la band non si sta sciogliendo, ma che i suoi membri si stanno semplicemente prendendo un periodo di riposo. “Abbiamo da poco concluso un tour che è andato molto bene” – ha affermato la bassista – ” E adesso ci stiamo prendendo un periodo per rilassarci. Ovviamente non ci stiamo sciogliendo”.