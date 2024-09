Annalisa si è esibita al matrimonio del suo ex fidanzato, Davide Simonetta, che si è sposato con l’influencer Veronica Ferraro.

Annalisa è riuscita ad avere successo in un’altra impresa straordinaria: rimanere amica con il suo ex fidanzato. Stiamo parlando di Davide Simonetta, musicista e produttore, che ieri ha festeggiato il suo matrimonio con l’influencer Veronica Ferraro. Ad allietare l’evento con una splendida esibizione è stata proprio la cantante di “Semplicemente”. Il video ha fatto il giro del web.

Annalisa si esibisce al matrimonio dell’ex

Annalisa e Simonetta sono stati legati per due anni, poi si sono lasciati nel 2017. Entrambi sono andati avanti con le loro vite ed hanno trovato nuovi partner. Lui ha incontrato appunto Veronica, mentre lei ha sposato il marito Francesco Muglia.

I due hanno sempre mantenuto ottimi rapporti tanto che la cantante non è solo stata invitata alle nozze con Veronica Ferraro, ma ha anche avuto un ruolo speciale nell’evento. Annalisa si è infatti esibita con l’accompagnamento al piano del marito Francesco. I due hanno accompagnato gli sposi con un lento sulle note della Prima cosa bella. Un momento davvero emozionante, diventato virale attraverso un video pubblicato online.

ANNALISA ACCOMPAGNATA AL PIANO DA SUO MARITO CANTA UNA CANZONE AL MATRIMONIO DEL SUO EX IO NON CE LA FACCIOOO🥲🥲🥲 pic.twitter.com/rS2qOzpWlx — damiano 🌪️ (@nevesumarte) September 12, 2024

Le altre star presenti al matrimonio

Annalisa non è stata l’unica diva presente al matrimonio. Immancabile la presenza di Chiara Ferrragni, migliore amica e testimone di Ferraro. Alla cerimonia erano presenti anche Tananai, che si è esibito in una versione acustica del suo brano “Tango“, Emma Marrone e a tanti altri cantanti conosciuti da Simonetta grazie al suo lavoro.

Il discorso della sposa ha fatto scendere molte lacrimucce: “Ho sempre detto di essere lontana anni luce dal sole ma da quando ti conosco non ho mai visto così chiaro, riso così tanto, non mi sono mai sentita amata così. Ci proveremo ancora ad avere un figlio. Spero sia come te ma se rimarremo soli avrò già vinto tutto“.