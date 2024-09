Ultimo a New York: incontro a sorpresa con le fan italiane

Ultimo si è trasferito a New York con Jacqueline in vista della nascita del primo figlio: per strada è stato riconosciuto da alcune fan.

Pochi giorni fa, Ultimo ha annunciato sui social che lui e Jacqueline Luna Di Giacomo si sarebbero trasferiti a New York per un po’, in attesa della nascita di E., il loro primo figlio. Il cantautore è probabilmente alla ricerca di un po’ di privacy in un momento così delicato della sua vita, visto quanto hanno dimostrato di poter essere invadenti i suoi fan.

Eppure, nonostante Ultimo abbia attraversato l’Atlantico, le sue fan sono riuscite a scovarlo anche lì: ecco la reazione delle ragazze quando l’hanno riconosciuto.

Ultimo: l’incontro con le fan a New York

Da circa una settimana residenti nella “Grande Mela”, Ultimo e Jacqueline hanno già avuto occasione di avvertire la calorosità degl’italiani all’estero. Mentre faceva la spesa, l’artista si è imbattuto in una signora italiana e nelle sue due figlie in vacanza lì. Le tre, dopo averlo riconosciuto, non hanno perso l’opportunità di esprimere il loro affetto e ammirazione.

“Auguri, complimenti davvero dal profondo del cuore, veramente sei il numero uno davvero!” – ha detto la madre delle due ragazze e una di loro ha poi aggiunto che era al suo concerto a Firenze, allo Stadio Franchi.

La scelta di una nuova vita

Lontani dall’Italia, ma vicini all’essenza italiana, Ultimo e Jacqueline hanno abbracciato questo cambiamento nella loro vita per motivi significativi. Il desiderio di vivere gli ultimi mesi di gravidanza in serenità, lontani dai riflettori, si somma alla volontà di Jacqueline di concedere al futuro nascituro la doppia cittadinanza e una crescita bilingue.

Questa scelta riflette l’importanza delle radici e delle origini nella vita di una persona, così come il desiderio di offrire al proprio figlio un’infanzia ricca di opportunità culturali e linguistiche.