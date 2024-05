Damiano David e Dove Cameron elegantissimi al MET Gala

Damiano David e la fidanzata Dove Cameron si sono mostrati elegantissimi sul red carpet dell’esclusivo MET Gala di New York.

Damiano David, frontman dei Maneskin, e l’attrice Dove Cameron fanno coppia fissa ormai dallo scorso autunno. Ieri sera i due hanno deciso di fare il loro debutto ufficiale da fidanzati salendo insieme, mano nella mano, sul red carpet del MET Gala di New York, uno degli eventi più attesi e commentati dell’anno.

I look di Damiano e Dove

Il MET Gala è noto per i suoi dresscode sempre molto particolari. Quest’anno fiori e decadenza per il tema “Il Giardino del Tempo“, ispirato all’omonimo romanzo breve di JG Ballard. La serata di Gala è coincisa con l’inaugurazione della mostra “Belle Addormentate, il risveglio della moda“, un progetto onirico e suggestivo in cui si intrecciano moda, natura e simbolismo.

Damiano e Dove hanno perfettamente centrato il tema della serata indossando elegantissimi abiti floreali, lei in bianco e lui in nero. I due sono saliti sul red carpet mano nella mano, lanciandosi sguardi complici tra una posa e l’altra davanti ai fotografi.

I gossip su una crisi dei Maneskin

Mentre Damiano sembra vivere un momento davvero felice dal punto di vista sentimentale, sono sempre più insistenti le voci secondo cui i Maneskin potrebbero essere vicini alla rottura. Lo scorso dicembre, durante un intervista, era stato proprio il frontman della band a suggerire questa possibilità.

Damiano David e Dove Cameron

Parlando di un’eventuale carriera da solista aveva detto: “”Perché no? Potrebbe essere una cosa molto salutare e molto distruttiva, un’occasione per fare crescere me e la mia band. Dovrò, però, tenere a mente che sarà possibile grazie a tutto quello che ho fatto con la band. “

“E’ lì che mi sono sviluppato come artista. E soprattutto, sono tre persone che mi hanno sempre supportato. A pensarci mi spaventa, perché sarò solo e tutto dipenderà da me. Nell’arte bisogna sempre provare cose nuove, non bisogna rimanere nella propria comfort zone” – conclude Damiano.