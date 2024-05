Fedez in tribunale contro il Codacons: è accusato di calunnia

Fedez è accusato di calunnia ai danni del Codacons: la Procura di Roma ha chiesto il non luogo a procedere.

Una diatriba infinita quella tra Fedez e il Codacons. Sono ormai anni, infatti, che il rapper e l’associazione si scambiano reciproche accuse e frecciatine, finendo spesso anche in tribunale. Questa volta Federico è finito a processo con l’accusa di calunnia, perchè, durante la pandemia da coronavirus, aveva accusato l’associazione di aver pubblicato un banner ingannevole.

Fedez è stato sentito in tribunale a Roma

Questa mattina il rapper è stato sentito in tribunale a Roma. A chiederlo è stato proprio Fedez, che voleva fornire la sua versione dei fatti prima che il giudice dell’udienza preliminare decidesse se mandarlo o meno a processo. La Procura ha chiesto il non luogo a procedere. La decisione del GUP è invece attesa per il 17 giugno.

Fedez anteprima

Lasciando il tribunale, Federico ha raccontato tramite le sue storie Instagram: “E’ andata benissimo. Il PM ha chiesto il non luogo a procedere e quindi siamo a quota undici magistrati che mi danno ragione nella vicenda contro il Codacons“. Prima di entrare in aula il rapper ha ripreso la folla di giornalisti fuori dal tribunale commentando ironicamente: “Nemmeno al maxi processo in Sicilia”.

L’ironia sui social

Fedez ha sempre usato i social come mezzo per raccontare con sarcasmo le sue disavventure legali con il Codacons. In questi giorni non è stato da meno: ieri, dopo essere arrivato a Roma, ha pubblicato una storia in cui utilizza la sigla della famosa serie animata “Mignolo e Prof” insieme ad Eleonora, la sua assistente, per ironizzare sulla battaglia legale in corso.

Fedez

“Prof, che cosa facciamo questa sera?” – chiede lei al rapper. “Quello che facciamo tutte le sere, Mignolo.” – risponde prontamente Fedez – “Cercare di non farci condannare dal Codacons“. Poi è stata la volta della mini intervista ad un dipendente dell’albergo in cui alloggia: “Una piccola domanda per un sondaggio Istat: nella diatriba Fedez – Codacons, lei per chi tifa?“.