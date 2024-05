Polemica su Zucchero: avrebbe saltato la fila in aeroporto

Zucchero è stato criticato per aver saltato la fila in aeroporto superando anche persone in sedia a rotelle.

A rivelare questo piccolo scandalo è stato il sito d’informazione Dagospia. Secondo quanto riportato Zucchero avrebbe saltato la fila all’aeroporto di fiumicino all’imbarco per il volo Roma – Miami operato da Ita Airways suscitando il malcontento dei presenti.

L’articolo di Dagospia

L’articolo di Dagospia inizia così: “Serva Ita-lia! All’aeroporto di Fiumicino non è ancora stato digerito il Fassino-gate che arriva Zucchero, anzi, Dietor“. Poi prosegue: “Questa mattina tutti i passeggeri erano in fila per il volo Roma-Miami di Ita, con il solito ritardo all’imbarco, quando è arrivato improvvisamente il “dolcificantante” con il suo staff.”

Zucchero

“Zucchero è passato davanti a tutti,” – prosegue – “comprese le persone in carrozzina, tra i mugugni degli altri passeggeri“. Il sito poi rivolge una diretta provocazione al cantante: “Adesso ritroveremo Zucchero su qualche palco a cantare le ballate popolari e sfidare le élite dei ricconi? L’Italia si conferma il Paese del ‘Lei non sa chi sono io’. Il problema è che ogni tanto si sa, e ti beccano”.

Il “Fassino gate”

Zucchero non è l’unica celebrities ad aver portato scompiglio all’aeroporto di Fiumicino negli ultimi tempi. Negli scorse settimani, infatti, si è molto parlato di quello che è stato definito il caso Piero Fassino. Il Deputato del Partito è stato accusato da alcuni dipendenti e vigilantes di un dutyfree di aver cercato di sottrarre furtivamente della merce.

Fassino ha cercato di difendersi, sostenendo che si sia trattato solo di un malinteso, ma continuano ad emergere testimonianze che sembrano contraddirlo. La procura ha aperto un’inchiesta, ma la vicenda non dovrebbe avere portare a dei risvolti giudiziari vista la tenuità del fattoLa condotta di cui è accusato, se dovesse essere confermata, potrebbe invece causargli un indelebile danno alla sua reputazione politica..