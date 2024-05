Fedez rompe il silenzio e parla del video con la ragazza bionda

Negli ultimi giorni si è molto parlato di un video in cui Fedez sembra flirtare con una ragazza bionda: ecco cosa ha detto il rapper.

Da quando è finito il suo matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez ha iniziato ad avere una vita mondana davvero affollata. Qualche sera fa il rapper era al realise party del nuovo album di Capo Plaza ed è stato paparazzato mentre sembra flirtare con una ragazza bionda poi identificata come Ludovica Di Gresy. Oggi ha per la prima volta parlato di quel video.

Fedez parla del video a La Zanzara

Oggi, per la prima volta, Fedez ha rotto il silenzio durante il programma radiofonico La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Lo speaker ha scherzosamente fatto riferimento al due di picche che, si vocifera, Fedez abbia preso da Ludovica. “Quando ci siamo sentiti abbiamo riso di questo” – ha commentato il rapper chiudendo subito l’argomento. Si tratta quindi solo di un’amicizia?

Fedez

La questione rimane aperta. Nel video, infatti, si vede Fedez che sorride e balla rivolto alla ragazza e poi sembra dirle “Ci spostiamo? O è troppo tardi?”. I due sono poi stati fotografati mentre salivano sulla nuova Ferrari Spider del cantante.

La “replica” di Chiara Ferragni

Sembra che tra Fedez e Chiara Ferragni sia in corso una gara a chi si mostra più allegro e sorridente. Qualche ora dopo la diffusione del gossip sul flirt tra il rapper e di Ludovica Di Gresy, infatti, sono comparsi dei video in cui si vede l’influencer che si scatena nel privè di una discoteca a Los Angeles.

Chiara Ferragni e Fedez

Non solo, Ferragni ha anche condiviso una storia in cui ha ripreso una coppia di anziani che fanno una passeggiata mano nella mano scrivendo “Life goals“ (“Obiettivi di vita”). Secondo molti, Chiara, che oggi compie 37 anni, sta mandando delle chiare frecciatine all’ormai ex marito.