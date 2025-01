Concerti 2025: quali sono gli eventi più attesi dell’anno

Il 2025 sarà un anno pieno di concerti e musica dal vivo: scopriamo quali sono gli eventi più attesi di questa stagione!

L’Italia si appresta a vivere un 2025 ricco di emozioni musicali, con un calendario di concerti che vede il ritorno di alcune delle più grandi star internazionali e la presenza di amati artisti italiani.

Dalle atmosfere pop di Justin Timberlake all’energia rock degli Imagine Dragons, passando per la poesia musicale di Cesare Cremonini: scopriamo insieme quali saranno gli appuntamenti live più attesi in Italia nel 2025.

Concerti 2025: le star internazionali tornano in Italia

Il 2025 vedrà grandi nomi della scena musicale internazionale calcare i palcoscenici italiani. Un evento molto atteso è il concerto di Justin Timberlake, che si esibirà a Milano il 2 giugno all’Ippodromo SNAI San Siro, portando in Italia le sue hit nell’ambito degli I-Days Milano.

Lo stesso festival ospiterà anche Dua Lipa il 7 giugno, pronta a incantare il pubblico con le tracce del suo Radical Optimism Tour. Ed Sheeran non mancherà all’appello, con un concerto programmato per il 14 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, evento che segue i grandi successi registrati nel suo precedente tour italiano.

Per gli amanti delle band, il 2025 sarà un anno da non perdere. Gli Imagine Dragons prevedono ben 4 date italiane durante il loro tour europeo, mentre i Linkin Park, nella loro nuova formazione con Emily Armstrong, si esibiranno il 24 giugno all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano. Anche Bruce Springsteen e la E Street Band promettono show memorabili con due date allo Stadio San Siro di Milano a fine giugno.

La musica italiana sul palco

Tra gli artisti italiani, Cesare Cremonini celebrerà 25 anni di carriera con un tour che toccherà numerose città italiane da giugno a luglio, presentando il suo ultimo album “Alaska Baby“. Anche Jovanotti torna in tour nel 2025 con il “PalaJova“, che offrirà emozioni sia ai fan italiani che a quelli svizzeri con date che vanno da marzo ad aprile. Vasco Rossi non fa eccezione con il suo “Vasco Live 2025“, che porterà energia e grande musica in diverse città italiane.