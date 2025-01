Ultimo: sold out il tour 2025, in arrivo il disco live

A 7 mesi di distanza dal suo inizio, il tour 2025 di Ultimo ha già registrato il tutto esaurito. In arrivo anche il disco live del tour negli stadi 2024.

Ultimo si conferma uno degli artisti più amati del panorama musicale contemporaneo. Dopo l’incredibile successo riscosso dal tour negli stadi 2024, il suo nuovo tour “Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua…” ha registrato il tutto esaurito 7 mesi prima del suo inizio.

Non solo: tramite un post Instagram, Ultimo ha rivelato che presto uscirà un album live con tutta la setlist del tour negli stadi 2024. Scopriamo tutti i dettagli!

L’album live del tour 2024

Il fenomeno Ultimo ha letteralmente sbancato e il cantautore, tramite un post Instagram, ha annunciato ai fan che il tour “Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua…“, ha registrato il tutto esaurito a ben 7 mesi dal suo inizio. Le sorprese per il suo affezionato pubblico non sono finite qui: il cantautore ha infatti rivelato di star lavorando ad un album live.

“Voglio ricambiare dicendovi che sto lavorando al mio primo disco live completo del tour scorso, con tutta la scaletta del 2024! Voglio farlo uscire quest’anno, prima di questo nuovo tour. Giusto per farci salire un po’ di più la febbre per i concerti.” – ha scritto Ultimo. Poi ha aggiunto: “Mi mancate tutti!

Sto finalmente per tornare a casa, in Italia. Non vedo l’ora di rincontrarvi a Roma“.

Ultimo: le date del tour 2025

Di seguito vi presentiamo tutte le tappe del tour 2025 di Ultimo negli stadi:

Ultimo