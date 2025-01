Roberto Vecchioni sarà al Musart Festival 2025

Nel 2025 Roberto Vecchioni tornerà al Musart Festival di Firenze con concerto al Parco Mediceo di Pratolino: scopriamo tutti i dettagli!

Il 23 luglio 2025 Roberto Vecchioni, conosciuto affettuosamente come il professore della musica italiana stella si esibirà sul palco del Parco Mediceo di Pratolino, dando vita a una serata che promette di essere memorabile.

Questo evento non solo celebra la carriera di uno degli artisti più amati e rispettati del panorama musicale italiano ma si inserisce anche all’interno di una programmazione culturale di prestigio, il Musart Festival di Firenze, che vede la partecipazione di numerosi altri artisti.

Roberto Vecchioni: un ritorno atteso

Dopo il successo riscosso nella precedente edizione, il ritorno di Roberto Vecchioni al Musart Festival rappresenta un momento di grande attesa per gli appassionati di musica. L’artista si esibirà in una location d’eccezione: il Parco Mediceo di Pratolino.

Quest’area, la più vasta della Toscana dedicata ai paesaggi, si conferma ancora una volta una cornice ideale per eventi di rilevanza culturale, avendo ospitato il palco principale dell’evento anche nell’edizione passata.

Roberto Vecchioni

I biglietti per l’attesissimo concerto di Roberto Vecchioni sono disponibili per l’acquisto online sul sito www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana. I prezzi variano da 29,90 a 59,80 euro in base alla posizione. Inoltre, è proposto un Gold Package che include, oltre al biglietto di primo settore, servizi esclusivi come il catering con buffet e visite guidate al Parco Mediceo prima dell’inizio dello spettacolo.

Musart Festival: una vetrina d’eccezione

Il Musart Festival si distingue come uno dei festival musicali italiani più riconosciuti, attirando nomi di spicco del panorama nazionale e internazionale. Oltre a Vecchioni, la programmazione del 2025 vanta le presenze di Giovanni Allevi, Diodato, e Gatti Mèzzi, con ulteriori grandi artisti annunciati.

Questa manifestazione, prodotta dall’associazione Musart e sostenuta da prestigiose istituzioni e collaborazioni, conferma la sua capacità di arricchire l’offerta culturale della regione, promuovendo al contempo il territorio attraverso l’arte.