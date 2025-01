Lazza: la scaletta del concerto a Padova

Lazza ha iniziato il suo “Locura tour”: il 9 gennaio si esibirà a Padova. Scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni!

Il Locura tour di Lazza è iniziato con la data zero di Mantova e adesso il rapper si appresta a proseguire con un concerto che si terrà all’Arena Spettacoli di Padova, giovedì 9 gennaio. Scopriamo quali saranno le prossime tappe del tour e quale sarà la probabile scaletta delle canzoni!

Lazza: le prossime date del tour

Oltre a Padova, la tournée di Lazza proseguirà in altre importanti città, culminando con un appuntamento finale a Roma il 30 gennaio. Questo tour non è solo un’occasione per ammirare le doti live di Lazza, ma rappresenta anche un momento di celebrazione per il rapper, che recentemente ha festeggiato un importante traguardo. Il suo disco “Sirio” si è infatti aggiudicato il prestigioso Disco di Diamante, risultato rimarca l’incredibile impatto del rapper sullo scenario musicale italiano.

Ecco le prossime date del Locura tour di Lazza:

12 gennaio, Eboli – PalaSele

15 gennaio, Torino – Inalpi Arena

18 gennaio, Bologna – Unipol Arena

21 gennaio, Milano – Unipol Forum

22 gennaio, Milano – Unipol Forum

24 gennaio, Milano – Unipol Forum

25 gennaio, Milano – Unipol Forum

27 gennaio, Firenze – Mandela Forum

30 gennaio, Roma – Palazzo dello Sport

Lazza

La scaletta delle canzoni

Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni del concerto di Lazza a Padova: