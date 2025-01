Max Pezzali: la scaletta del concerto al Forum di Assago

Questa sera Max Pezzali terrà un concerto al Forum di Assago: scopriamo la scaletta delle canzoni che porterà sul palco!

In un panorama musicale in continua evoluzione, ci sono artisti che negli anni riescono a mantenere vivo il proprio legame con il pubblico: Max Pezzali, storica voce degli 883. Il cantante ha infatti concluso il 2024 iniziando dal 28 dicembre una serie di concerti all’Unipol Forum di Assago, Milano.

I prossimi 4, completamente sold out, si terranno a partire da oggi, martedì 7, e poi l’8, il 9 e infine il 10 gennaio. Questa serie di concerti dimostra non solo la persistente popolarità di Pezzali ma anche il suo desiderio di sorprendere e coinvolgere il pubblico in maniere sempre nuove. Scopriamo quale sarà la probabile scaletta delle canzoni che l’artista porterà sul palco!

Max Pezzali: Il successo non tramonta

I concerti di Max Pezzali sono diventati delle vere e proprie celebrazioni musicali, dove i fan, di tutte le età, si riuniscono per cantare a squarciagola i successi che hanno accompagnato molti momenti delle loro vite.

La peculiarità di queste serate, ribattezzate “concerti karaoke” dai partecipanti, sta nell’innata capacità dell’artista di creare un ambiente caloroso e familiare, dove ogni canzone si trasforma in un coro unisono che rende omaggio alla musica italiana degli ultimi trent’anni.

Max Pezzali (ph. Luca Marenda)

La scaletta delle canzoni

Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni che questa sera ;ax Pezzali porterà sul palco all’Unipol Forum di Assago: