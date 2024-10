Ligabue sorprende i fan: “Nel 2025 torno a Campovolo”

Ligabue si è esibito a sorpresa all’autogrill di Arda Est sull’A1 ed ha annunciato che nel 2025 tornerà a Campovolo.

Ligabue ha sorpreso i suoi fan con un mini concerto all’autogrill di Arda Est sull’A1. Il cantautore ha scelto di celebrare i 30 anni della sua canzone simbolo “Certe notti” proprio nel luogo menzionato nella stessa, regalando ai presenti un evento fuori dal comune.

La sorpresa non si è fermata qui: Ligabue ha infatti colto l’occasione per annunciare un appuntamento che i fan attendevano con trepidazione, il ritorno a Campovolo nel 2025.

Ligabue: una sorpresa indimenticabile per i fan

Tra camion in sosta e il rombo delle auto di passaggio, l’artista di Correggio ha trasformato un banale autogrill in un punto di incontro inaspettato per la sua musica. Alcuni fan, che si sono trovati di passaggio ed hanno assistito allo spettacolo per puro caso, hanno improvvisato un cartellone molto divertente: “Volevamo essere qui per amore, ma siamo qui per cu**“.

Appuntamento a Campovolo

Ligabue, al termine della sua esibizione, ha poi fatto un annuncio speciale: nel 2025 tornerà sullo storico palco di Campovolo. Questo evento, previsto per il 21 giugno 2025, promette di essere un altro momento storico nella carriera dell’artista, coincidendo con anniversari importanti quali i 20 anni del primo Campovolo, i trent’anni dell’album “Buon compleanno Elvis” e, naturalmente, i trent’anni di “Certe notti“.

I biglietti saranno disponibili su Ticketone.it dalle ore 10.00 di venerdì 4 ottobre. Per gli iscritti al Bar Mario, fanclub ufficiale di Ligabue, le prevendite saranno disponibili in presale dalle ore 10.00 di martedì 1 ottobre

In attesa del grande evento a Campovolo, Ligabue non lascia i suoi fan a mani vuote. L’artista ha infatti annunciato il suo ritorno sul palco con un tour teatrale che inizierà il 1° ottobre da Correggio, sua città natale, proseguendo poi per i teatri più prestigiosi d’Italia.