I record incredibili della musica: gli artisti che hanno fatto la storia

Alcuni artisti hanno lasciato un segno indelebile nel mondo della musica realizzando dei record incredibili: scopriamo di chi si tratta!

La musica non è solo arte ed emozione, ma anche un terreno fertile per numeri straordinari e primati che rimangono nella storia. Ecco alcuni dei record più incredibili che hanno segnato il panorama musicale internazionale.

I record più incredibili della musica

L’album più venduto di tutti i tempi

Il primato indiscusso appartiene a “Thriller” di Michael Jackson, con oltre 70 milioni di copie vendute nel mondo (alcune stime arrivano a 100 milioni). Pubblicato nel 1982, l’album contiene hit come “Billie Jean”, “Beat It”, e la title track “Thriller“. È un simbolo della musica pop e un capolavoro ancora insuperato.

Michael Jackson

La canzone più ascoltata in streaming

Nell’era digitale, Spotify e altre piattaforme hanno cambiato il modo di fruire la musica. Nel 2024, “Blinding Lights” di The Weeknd si conferma il brano più ascoltato di sempre su Spotify, con oltre 4 miliardi di stream. L’energia retrò e le sonorità accattivanti hanno conquistato generazioni diverse.

La tournée più remunerativa

Elton John ha infranto il record con il suo tour d’addio “Farewell Yellow Brick Road”, che nel 2023 ha generato oltre 900 milioni di dollari. Questo risultato lo consacra come uno degli artisti live più amati e prolifici della storia.

Elton John

La più giovane vincitrice dei Grammy

Billie Eilish, a soli 18 anni, è diventata la più giovane artista a vincere i 4 premi principali ai Grammy Awards nel 2020: Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year e Best New Artist. Il suo album “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” ha segnato una generazione.

Billie Eilish

Il singolo più venduto di sempre

“White Christmas” di Bing Crosby, pubblicato nel 1942, rimane il singolo fisico più venduto con oltre 50 milioni di copie, un record che resiste anche nell’era dello streaming.