Scopri la magia di J Balvin in concerto: il re del reggaeton ritorna in Italia nel 2025 per una performance che promette hit e sorprese.

La musica latina ha imperversato nelle classifiche globali grazie a talenti come J Balvin, il cantautore, rapper e produttore discografico colombiano che, con la sua creatività e energia, è diventato uno dei principali esponenti del reggaeton moderno. Con l’annuncio delle nuove date del suo tour, che toccherà anche l’Italia nel 2025, i fan italiani hanno già segnato sul calendario un appuntamento imperdibile con l’artista. L’occasione sarà propizia non solo per assistere dal vivo alle performance di uno dei più importanti artisti della scena musicale urbana latina ma anche per celebrare insieme i successi di una carriera costellata di hit che hanno lasciato un segno indelebile nella musica contemporanea.

La stella della musica latina ritorna in Italia

J Balvin tornerà a incantare il pubblico italiano il 25 giugno 2025 presso la Fiera Milano Live, promettendo un concerto indimenticabile che ripercorrerà i successi di una carriera ormai decennale. I biglietti per l’evento, disponibili su Ticketone e nei principali punti vendita autorizzati, rappresentano un’occasione unica per vedere dal vivo l’artista che ha saputo portare il reggaeton a livelli di popolarità internazionale.

Il percorso artistico di J Balvin

José Álvaro Osorio Balvin, nato a Medellín il 7 maggio 1985, ha iniziato la sua avventura musicale nel 2007, raggiungendo la fama internazionale grazie a brani che hanno segnato la storia della musica urbana latina. Dall’album “La familia“, che lo ha proiettato sulle scene musicali internazionali, fino agli ultimi lavori come “Colores” e “Jose”, J Balvin ha sempre cercato di innovare il suo suono, incorporando elementi di pop, hip hop, e dancehall, riuscendo a creare un linguaggio musicale unico e immediatamente riconoscibile.

Discografia di successo

La discografia di J Balvin racchiude album che hanno conquistato sia il pubblico che la critica: da “La familia” (2013) a “Jose” (2021), passando per “Energía” (2016), “Vibras” (2018), e l’acclamato “Oasis” in collaborazione con Bad Bunny (2019), J Balvin ha dimostrato una versatilità e una creatività inesauribili. Ogni album rappresenta un tassello di un percorso artistico in continua evoluzione, con hit come “Mi gente”, che lo ha reso il primo artista latino a conquistare la vetta della Billboard Hot 100.

Concerto

La possibile scaletta

La scaletta prevista per il concerto di Milano nel 2025 promette di riunire i maggiori successi di J Balvin come:

Mi gente

Colmillo

Dientes

Reggaeton

Loco contigo

Con altura

Blanco

X

6 AM

Ay vamos

Amarillo

I Like It

Safari

Contra la pared

¿Qué más pues?

Ginza

Ahora dice

La canción

Rojo

AM

Otra vez

Bonita

Azul

Poblado – Remix

Qué pretendes

Triple S

No me conoce

RITMO (Bad Boys for Life)

Qué calor

In da Getto

La presenza di J Balvin sul palco italiano non rappresenterà solo un evento musicale di prim’ordine ma anche l’espressione di un fenomeno culturale che vede la musica latina come protagonista assoluta nel panorama mondiale. Tra hit internazionali, un’impressionante presenza scenica e un legame speciale con i suoi fan, il concerto di J Balvin si annuncia come un’esperienza indimenticabile per gli amanti della musica di ogni età.