Chi sono i cantanti più ricchi del 2024? Ecco svelati tutti i nomi

Vi presentiamo la lista dei cantanti più ricchi del 2024 fino ad ora, stilata dalla rivista Forbes: ecco tutti i nomi.

La rivista Forbes ha stilato la lista delle celebrity più ricche del 2024. Nell’elenco non possono ovviamente mancare i nomi di diversi cantanti che, con la musica o con altre attività, quest’anno sono riusciti a guadagnare cifre davvero importanti.

I cantanti più ricchi del 2024

Al primo posto della prestigiosa classifica di Forbes c’è un rapper statunitense sposato con una delle popstar più amate di sempre. Stiamo parlando di Jay-Z, sposato con Beyoncé dal 2008: l’artista di 54 anni, con un patrimonio di 2,5 miliardi di dollari, è senza ombra di dubbio il cantante più ricco del 2024.

Nei primi 14 nomi della lista stilata da Forbes spuntano altri due nomi di cantanti statunitensi, questa volta però si tratta di donne. La nona celebrity più ricca del 2024 è infatti Rihanna, con un patrimonio davvero notevole di 1,4 miliardi di dollari. Nonostante la popstar non pubblichi un album dal 2016, negli ultimi anni si è dedicata ad una attività forse più redditizia della musica, il brand di make up e skincare “Fenty Beauty”.

Jay Z

Una new entry fra i cantanti miliardari

Nella lista delle celebrity più ricche stilata da Forbes per il 2024 c’è un’artista che non vi era mai rientrata prima: si tratta dell’amatissima popstar Taylor Swift che, con un patrimonio di 1,1 miliardi di dollari si è aggiudicata il 14esimo posto in classifica. Quest’anno Taylor Swift ha realizzato numeri da capogiro, battendo ogni record di incassi con il suo film concerto: “Taylor Swift: The Eras Tour“.

Fra gli artisti che si meritano una menzione all’interno di questa classifica abbiamo Paul McCartney, Madonna ed Elton John. Merita poi di essere nominato anche Bad Bunny, un rapper statunitense poco conosciuto in Italia, il cui patrimonio si attesta introno agli 88 milioni di dollari.