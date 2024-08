Victoria dei Maneskin: spuntano le foto hot con la fidanzata

Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, è in vacanza con la fidanzata Luna e alcuni amici: sui social ha pubblicato delle foto bollenti.

Victoria De Angelis ha catturato l’attenzione del pubblico condividendo una serie di foto via Instagram che la ritraggono in momenti di spensieratezza e intimità durante una vacanza al mare con la fidanzata, amici e colleghi di band. In particolare, la bassista dei Maneskin ha pubblicato degli scatti bollenti insieme a Luna Passos: le due sembrano sempre più innamorate.

Victoria De Angelis: la storia con Luna Passos

Victoria De Angelis, la carismatica bassista dei Maneskin, ha deciso di regalare ai suoi follower alcuni momenti indimenticabili trascorsi insieme alla fidanzata Luna Passos. Dall’inizio della loro relazione, nell’estate precedente, Victoria e Luna hanno vissuto intensamente il loro amore, spaziando da vacanze paradisiache a momenti di vita quotidiana nella capitale.

Victoria De Angelis

Le loro apparizioni pubbliche e i viaggi in note località estive, come Ibiza e Roma, hanno segnato tappe importanti del loro rapporto, culminando in scatti che immortalano gesti affettuosi e complicità, rendendo il loro legame un vero e proprio inno alla gioia e alla felicità.

Le foto bollenti al mare

La bassista dei Maneskin ha saputo circondarsi di un’atmosfera festosa e rilassata durante la sua recente vacanza al mare, in luogo non precisato ma che evoca le bellezze marine italiane. Accompagnata da Luna, alcune amiche e Ethan, il batterista della band, Victoria ha trascorso giornate all’insegna del divertimento e del relax.

L’azzurro cristallino del mare ha fatto da sfondo a scatti suggestivi, e decisamente hot, in cui la bassista e la fidanzata si mostrano alla telecamera in topless. Queste immagini riflettono un desiderio di libertà e spensieratezza, caratteristiche che Victoria sembra ricercare anche nella vita fuori dalle scene, nonostante il successo globale raggiunto con i Maneskin.