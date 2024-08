Francesco Renga, addio a Massimo Cotto: “Non volevo crederci”

È morto a 62 anni lo speaker radiofonico Massimo Cotto. Sui social l’ultimo saluto di Francesco Renga all’amico di una vita.

È scomparso all’età di 62 anni Massimo Cotto, rinomato conduttore radiofonico, giornalista, e autore televisivo che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dell’intrattenimento e della cultura italiana.

Nella sua lunga carriera, Cotto ha stretto relazioni con moltissimi artisti tra cui Francesco Renga a cui era legatissimo. Il cantautore ha affidato ai social un ultimo saluto all’amico, senza nascondere ai fan la sofferenza per questo lutto.

Francesco Renga: l’addio a Massimo Cotto

Il rapporto tra Francesco Renga e Massimo Cotto andava molto oltre la sfera lavorativa. Nel 2006 il cantautore è stato testimone delle nozze del conduttore radiofonico con Chiara Buratti, attrice, conduttrice e volto di Rai Cultura.

Renga ha pubblicato un post su Instagram in cui rivolge un ultimo saluto all’amico, con cui avrebbe dovuto incontrarsi qualche giorno fa: “Ciao Massimo… dovevamo vederci appena qualche giorno fa, al concerto che tu avevi organizzato per noi nella tua città, Asti. Chiara mi aveva già detto tutto. Ma io non volevo crederci, perché è impossibile pensare a qualsiasi cosa senza di te.”

“Sei una costante della mia esistenza, non solo professionale, soprattutto umana.” – prosegue il cantautore – “Lo sarai ancora, perché certe cose non si perdono mai, magari restano nascoste… come in attesa, ma rimangono lì. A portata di mano. Fai buon viaggio amico mio. Se riesci fammi sapere come stanno tutti“.

Massimo Cotto: le cause della morte

Le cause della morte di Massimo Cotto non sono state rese note. Virgin Radio, l’emittente in cui lavorava il conduttore, ha pubblicato un post su Facebook in cui ne annuncia la scomparsa : “Questa notte Massimo Cotto ci ha lasciati. Vogliamo essere noi di Virgin Radio, la sua (seconda) casa, a dirvelo, perché Massimo era uno di noi.”