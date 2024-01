Le curiosità su Bob Sinclar, uno dei deejay più amati al mondo

Bob Sinclar: la carriera, la vita privata e le curiosità sul deejay francese di Love Generation, Rock This Party e Far l’amore.

Bob Sinclar è uno dei deejay più famosi al mondo. Artista rivoluzionario nell’ambito della musica house, ha raggiunto un successo straordinario grazie a canzoni come Love Generation. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Bob Sinclar: biografia e carriera

Christophe Le Friant, questo il vero nome di Bob Sinclar, è nato a Bois-Colombes il 10 maggio 1969 sotto il segno del Toro. Appassionato di musica fin da ragazzo, inizia la propria carriera nel 1987, specializzandosi in funky e hip hop.

Con la fondazione della sua etichetta passa in poco tempo alla musica house. Pubblica il suo primo album, Paradise, nel 1998, ma raggiunge il successo planetario solo nel 2005 con la hit Love Generation:

Diventato una star a livello mondiale, negli anni successivi collabora con alcuni grandi nomi della musica internazionale e campiona alcuni brani celebri come Bongo Bong di Manu Chao e Mr. Tambourine Man di Bob Dylan.

Risale al 2011 un altro dei suoi più grandi successi in Italia, Far l’amore, remix dello storico pezzo A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà, scritto da Gianni Boncompagni e Daniele Pace e composto da Carmelo Carucci.

Cosa fa oggi Bob Sinclar?

Nonostante gli anni passino inesorabilmente, continua a essere uno dei dj più apprezzati al mondo, una vera star soprattutto in Italia, dove continua regolarmente a esibirsi con serate da sold out. Il 2 gennaio 2024 è stato annunciato da Amadeus come uno degli artisti che animeranno le serate sulla nave Costa Crociere durante il Festival di Sanremo. In particolare sarà protagonista della seconda serata, quella del mercoledì.

Bob Sinclar: la discografia in studio

1998 – Paradise

2001 – Champs-Elysées

2003 – III

2006 – Western Dream

2007 – Soundz of Freedom

2009 – Born in 69

2010 – Made in Jamaica

2012 – Disco Crash

2013 – Paris by Night

La vita privata di Bob Sinclar: moglie e figli

Bob è stato sposato a lungo con Ingrid Aleman e ha due figli: Raphaël, nato nel 2000, e Paloma, nata tre anni più tardi, nel 2003.

Ama godersi la vita e la propria famiglia, con cui viaggia spesso in giro per il mondo. Tuttavia, nel 2018 è stato ‘scaricato’ dalla moglie. Il motivo? Sembra incredibile, ma a quanto pare sarebbe il suo stile di vita troppo noioso. Lo ha spiegato ai microfoni di un settimanale francese la stessa ex signora Sinclar: “Va a letto troppo presto, rifiuta le uscite mondane, io ho voglia di divertirmi“.

Una versione in effetti confermata dallo stesso Bob: “Non mi sono mai sbronzato in vita mia e non ho mai assunto droga. Chiedo scusa, ma ho una vita sana. E quindi sono un uomo noioso“.

Sai che…

– Bob Sinclar ha un sito ufficiale in cui comunica tutte le novità sulla sua carriera.

– Ama l’Italia e parla italiano.

– Quanto costa Bob Sinclar a serata? Non lo sappiamo con certezza, ma artisti così famosi possono arrivare a chiedere un cachet anche superiore ai 10mila euro.

– Non sappiamo a quanto ammonti il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Bob è proprietario della casa discografica Yellow Productions.

– Il suo soprannome a inizio carriera era Chris the French Kiss.

– Il suo pseudonimo arriva dal personaggio Bob Saint-Clair del film Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo di Philippe de Broca del 1973.

– Dalle fan è molto amato anche per il suo fisico, che gli ha permesso di diventare anche modello per Yamamay nonostante non sia altissimo (1 metro e 77).

– Dove vive Bob Sinclar? Attualmente è residente a Los Angeles.

– La sua Freed for Desire è diventata un famoso inno calcistico, portata al successo soprattutto dai tifosi del Milan, che lo hanno trasformato, nell’anno dello scudetto del 2022, in Pioli is on Fire. Successivamente è diventato un inno da stadio adottato un po’ da tutte le tifoserie italiane.

– Nel 2006 è stato premiato come miglior dj al mondo.

– Cosa c’entra Bob Sinclar a Gallipoli? Nel 2020, in piena emergenza Coronavirus, è stato protagonista di una serata al Praja in cui il distanziamento sociale non è stato mantenuto, scatenando una polemica molto accesa.

– Ha partecipato al cinepanettone Vacanze di Natale a Cortina con Christian De Sica e Massimo Boldi.

– È un grande appassionato di tennis e ha girato anche un video all’interno del Centrale del Roland Garros durante gli Open di Francia.

– Su Instagram Bob Sinclar ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Bob Sinclar, ecco una playlist presente su Spotify:

