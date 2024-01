Chi è Playboi Carti, il rapper che ha collaborato con Travis Scott

Playboi Carti: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper e modello originario di Atlanta.

Tra i rapper che maggiormente si sono distinti negli ultimi anni per uno stile sperimentale rispetto ad altri colleghi, si è fatto notare da tempo Playboi Carti, tra i più grandi talenti emersi dall’area di Atlanta. Lanciato dall’etichetta Awful Records, prima di approdare alla AWGE Label dell’ASAP Mob, forte di un personaggio pubblico molto misterioso e di un’attitude goth atipica per il mondo dell’hip hop, si è fatto apprezzare anche a livello internazionale in tempi recenti per la sua collaborazione con Travis Scott. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Playboi Carti: biografia e carriera

Jordan Terrell Carter, questo il vero nome di Playboi Carti, è nato ad Atlanta il 13 settembre 1996 sotto il segno della Vergine. Cresciuto a Fairburn, in Georgia, si è appassionato al mondo della musica fin da bambino. Studente non proprio modello, è riuscito a diplomarsi tra lo stupore generale, considerando la sua mancata attitudine alle regole e ai modelli prestabiliti.

Rapper

Il suo debutto avviene su SoundCloud nel 2011 con lo pseudonimo di $ir Cartier, poi trasformato in quello attuale nel 2013. La prima svolta arriva nel 2014, quando firma con la Awful Records. Trasferitosi a New York, fa la conoscenza di ASAP Bari, e rientra quindi nell’orbita del collettivo ASAP Mob, in cui milita anche ASAP Rocky, che diventa fin da subito una delle sue più grandi influenze.

Dopo aver collaborato con alcuni dei rapper più famosi della zona di Atlanta, ha firmato un contratto con la Interscope Records, è salito alla ribalta dal 2017 con la pubblicazione di un mixtape omonimo in grado di attirare l’attenzione delle più importanti riviste musicali e di raggiungere il numero 12 della Billboard 200.

A trascinare il disco sono soprattutto singoli come Magnolia e Woke Up Like This, in collaborazione quest’ultimo con Lil Uzi Vert:

Nel 2018 debutta con l’album in studio Die Lit, in grado di raggiungere la posizione numero tre della classifica Billboard. Diventato uno dei nomi più richiesti nel mondo della musica hip hop americana, nel 2020 ha pubblicato il secondo disco, Whole Lotta Red, uscito il 25 dicembre e in grado di raggiungere immediatamente il numero uno della Billboard 200.

Cosa fa oggi Playboi Carti?

Dopo aver collaborato con The Weeknd e Madonna, è apparso nel brano Fe!n dell’album Utopia di Travis Scott. Il 2024 lo ha cominciato nel migliore dei modi, con una nuova collaborazione con Scott.

Playboi Carti: la discografia in studio

2018 – Die Lit

2020 – Whole Lotta Red

La vita privata di Playboi Carti: chi è la fidanzata?

Legato sentimentalmente dal 2015 al 2017 con la modella e rapper Rubi Rose, è stato accusato di averle sparato dopo in seguito a un litigio. La loro storia finisce a causa di un tradimento dello stesso rapper con la modella Blac Chyna, con cui ha iniziato una breve frequentazione tra il 2017 al 2018.

Sempre nel 2018 ha iniziato a frequentare un’altra rapper conosciuta in tutto il mondo, l’australiana Iggy Azalea. Nel 2020 ha avuto il primo figlio, Onyx Kelly, nato proprio dalla relazione con Azalea. I due si sono comunque lasciati addirittura sul finire del 2019, a causa di un altro tradimento del rapper, stavolta con la modella Brandi Marion. Dalla relazione con quest’ultima è nata nel 2023 la sua seconda figlia, Yves.

Sai che…

– Da ragazzo saltava spesso le lezioni a scuola per inseguire il sogno di diventare un musicista.

– Non solo musica. Prima ancora di sognare di diventare un rapper ha sognato per un periodo di diventare una star dell’NBA.

– Da giovane faceva spesso acquisti ai mercati delle pulci della sua zona.

– Ha vissuto per un periodo nella casa di uno dei suoi spacciatori.

– Soffre di asma.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– È stato più volte arrestato per violenza domestica e reati di altro genere.

– Su Instagram Playboi Carti ha avuto un account ufficiale da diversi milioni di follower. Anche su TikTok ha un profilo molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Playboi Carti, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM