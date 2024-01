Chi è Chiara Canzian, la cantautrice figlia di Red Canzian

Chiara Canzian: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantautrice figlia di Red Canzian dei Pooh.

Buon sangue non mente. Sono diversi i figli dei vari membri dei Pooh ad aver cercato il successo nel mondo della musica, proprio come i genitori. Tra questi, un posto d’onore lo occupa sicuramente Chiara Canzian, celebre figlia di Red, protagonista qualche anno fa anche sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Chiara Canzian: biografia e carriera

Chiara Camilla Canzian è nata a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, il 13 dicembre 1989 sotto il segno del Sagittario. Figlia di Red Canzian, muove fin da bambina i primi passi nel mondo della musica. Come cantante debutta insieme al padre e al fratellastro Phil Mer nel brano Il calcio del sorriso, diventato inno della squadra di calcio del Treviso.

Red Canzian

La sua carriera da cantautrice vera e propria comincia solo in un secondo momento, nel 2009, quando dà alle stampe il suo primo album, Prova a dire il mio nome. Prima ancora di pubblicare il disco, debutta sul palco del Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte con l’omonimo brano, scritto da un autore tra i più apprezzati in Italia, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro:

In seguito al debutto sanremese partecipa al concerto Amiche per l’Abruzzo insieme a moltissime altre donne della musica italiana, e due anni dopo dà alle stampe il suo secondo album, Il mio sangue, raggiungendo un discreto successo.

Cosa fa oggi Chiara Canzian?

Nonostante non abbia abbandonato il mondo della musica, negli ultimi anni Chiara è diventata un’apprezzata blogger di cucina, specializzandosi in particolare in ricette vegane e vegetariane.

Chiara Canzian: la discografia in studio

2009 – Prova a dire il mio nome

2011 – Il mio sangue

La vita privata di Chiara Canzian: marito e figli

Chiara ha conosciuto durante le sue esperienze in cucina Sandro Cisolla, ex chitarrista e fondatore di una band trevigiana. Dopo una lunga relazione decidono di convolare a nozze con rito civile nel giugno 2019 sulle colline trevigiane.

Al momento non hanno avuto figli. Nonostante qualcuno abbia pensato che Chiara si sia separata dal marito, restano però affiatati come non mai e chissà che un domani non possano decidere di allargare la loro famiglia.

Sai che…

– Chiara Canzian ha scritto con il padre Red un libro di cucina con molte ricette vegane intitolato Sano Vegano Italiano e pubblicato nel 2017.

– Il suo blog di ricette vegetariane s’intitola Radici.

– Poco dopo aver deciso di cambiare dieta e abbandonare la carne ha aperto il suo primo ristorante a Verona, Buns Gourmet Burgers, lasciato solo in un secondo momento per seguire altre esperienze lavorative.

– Non ha abbandonato il mondo della musica e lavora come attrice e cantante all’interno di musical del calibro di Cats.

– Chi è la madre di Chiara Canzian? Delia Gualtiero, cantante veneta con cui Red Canzian ha avuto una storia importante, confluita in un matrimonio, tra gli anni Ottanta e i primi anni Novanta.

– Dove vive Chiara Canzian? Non sappiamo se oggi abiti a Milano o sia tornata in Veneto.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Chiara Canzian ha un account da diverse migliaia di follower. Anche su TikTok è presente con un profilo personale.

