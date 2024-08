Case dei cantanti: vediamo quali sono le più belle e lussuose

Molti cantanti abitano in case di lusso, spesso lontane dalle grandi città: vediamo quali sono le abitazioni più belle.

Le case degli artisti non sono semplici dimore, ma veri e propri templi di lusso e stile. Queste abitazioni riflettono non solo il successo dei loro proprietari, ma anche il loro gusto personale e la loro ricerca del comfort e dell’eleganza. In questo articolo, esploriamo alcune delle case più belle e lussuose dei cantanti italiani.

Le ville di Vasco Rossi e Laura Pausini

Vasco Rossi possiede una splendida villa a Zocca, la sua città natale in Emilia-Romagna. La villa è situata in una posizione panoramica che offre una vista mozzafiato sulle colline modenesi. La proprietà è circondata da un grande giardino, perfetto per rilassarsi e godersi la tranquillità della campagna. L’interno della casa è arredato con un mix di stile rustico e moderno, riflettendo la personalità eclettica di Vasco. La villa dispone anche di una piscina privata e di un’area fitness, garantendo il massimo del comfort e del relax.

Discreta sulla sua privacy, Laura Pausini ha comunque concesso ai suoi fan uno sguardo sulla sua vita personale mostrando alcune parti della sua casa di Miami. Questa è caratterizzata da spazi ampi distribuiti su due livelli, collegati da una maestosa scala in marmo, accompagnata da una elegante ringhiera in ferro battuto con motivi floreali. Il tema dominante è il bianco, che troviamo nelle pareti, negli arredi e anche nei dettagli, dando un senso di purezza e luminosità a tutto l’ambiente.

Un pianoforte a coda bianco rappresenta il cuore dell’area giorno, dove l’artista ama sedersi e suonare. Non mancano un ritratto e una chitarra, anch’essa bianca, evidenziando come la musica non sia solo parte della sua carriera ma anche della sua vita quotidiana.

Laura Pausini

Una stanza della casa è stata dedicata alla palestra, dotata di tapis roulant e caratterizzata da uno stile più rustico con pareti in mattoncini a vista e ampia illuminazione naturale, punto essenziale per mantenere al top la forma fisica necessaria durante le sue impegnative tournée. Non manca poi uno splendido spazio esterno, dove flora lussureggiante incornicia degli accoglienti divanetti in rafia bianca, ideali per momenti di relax e riflessione.

Le dimore di Eros Ramazzotti e Andrea Bocelli

La villa di Eros Ramazzotti si trova sulle colline di Castel Gandolfo, vicino a Roma, e offre una vista spettacolare sul Lago di Albano. La proprietà è caratterizzata da un design raffinato e moderno, con ampie vetrate che permettono di godere del panorama circostante. Gli interni sono arredati con mobili di alta qualità e opere d’arte, creando un’atmosfera elegante e sofisticata. La villa dispone anche di una palestra privata, una spa e una piscina, offrendo tutti i comfort di un resort di lusso.

Il celebre tenore italiano Andrea Bocelli vive in una magnifica villa a Forte dei Marmi, in Toscana. La casa è immersa in un grande giardino, che offre privacy e tranquillità. Gli interni sono arredati con uno stile classico ed elegante, con ampi saloni e camere da letto lussuose. La villa dispone di una sala musica, dove Bocelli può esercitarsi e rilassarsi. Inoltre, la proprietà ha una piscina e diversi spazi all’aperto ideali per organizzare eventi e ricevere ospiti.