BigMama: svelati gli ospiti del concerto all’Alcatraz di Milano

Il 14 novembre 2024 BigMama si esibirà all’Alcatraz di Milano: svelati i primi ospiti di questo imperdibile appuntamento.

BigMama si appresta a tornare sul palco con un evento che promette di essere memorabile. La data da segnare sul calendario è il 14 novembre 2024, all’Alcatraz di Milano, una delle location più rinomate per i concerti nella città meneghina. La cantante ha annunciato i primi nomi degli artisti presenti insieme a lei.

Un concerto ricco di ospiti e sorprese

BigMama ha preparato per i suoi fan una serata indimenticabile, piena di musica e di ospiti d’eccezione. La lineup di artisti invitati si annuncia particolarmente ricca, comprendendo nomi di spicco del panorama musicale che hanno accompagnato e influenzato il percorso artistico della rapper.

Tra i primi confermati, troviamo Noemi, Ensi, Sissi, Inoki e i Queen of Saba, ognuno portatore di uno stile unico che arricchirà la varietà dello spettacolo. Questa scelta di ospiti non solo celebra collaborazioni passate e affinità musicali, ma promette anche performance inedite e possibili sorprese per il pubblico.

La musica di BigMama: tra successi e novità

Il repertorio della serata spazierà dai pezzi più iconici della carriera di BigMama a nuove esibizioni che i fan attendono con ansia. Non mancherà il singolo “Mezzo rotto“, realizzato in collaborazione con Alessandra Amoroso, e il brano “Il linguaggio del corpo“, nato dalla partnership con Paola & Chiara e rilasciato a settembre.

Il pubblico avrà anche l’occasione di ascoltare dal vivo “La rabbia non ti basta“, canzone presentata al Festival di Sanremo, insieme ad alcune tracce del suo primo album “Sangue“, pubblicato l’8 marzo scorso. Una scaletta che promette di toccare tutte le corde dell’universo musicale di BigMama, celebrando al meglio la sua arte.

Per chi non vuole perdere l’opportunità di partecipare a questo evento tanto atteso, i biglietti sono già in vendita. Si possono acquistare online tramite i portali Mailticket.it e TicketOne.