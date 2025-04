Jennifer Lopez torna in Italia: concerto a Lucca nel 2025

Nel 2025 Jennifer Lopez sarà in tour in Europa: la popstar ha annunciato anche una data in Italia. Scopriamo tutti i dettagli!

Dopo una pausa nel 2024 dovuta a motivi personali Jennifer Lopez ha annunciato il suo ritorno sui palchi internazionali con “Jennifer Lopez: Up All Night live in 2025“, un tour atteso che promette di essere un’esperienza indimenticabile. L’icona pop ha in programma diverse tappe nel continente europeo, tra cui un concerto anche in Italia. Scopriamo tutti i dettagli sulla data e i biglietti.

Jennifer Lopez: il tour internazionale

Il tour 2025 di Jennifer Lopez segna finalmente il ritorno della popstar sulla scena musicale. La cantante ha infatti lanciato il suo tour mondiale “Jennifer Lopez: Up All Night live in 2025” che prevede molti concerti che promettono di essere eventi indimenticabili. I suoi live, come testimoniato dai teaser e dalle precedenti esibizioni della popstar, sono esperienze pienamente immersive, progettate per far ballare i partecipanti fino all’alba.

Accanto alla promessa di notti indimenticabili, questo tour offre al pubblico l’opportunità di vivere dal vivo i brani dell’ultimo album di Jennifer Lopez, “This Is Me… Now” del 2024, un lavoro che ha segnato un importante capitolo nella carriera dell’artista. Le performance saranno arricchite da una produzione all’avanguardia e da un repertorio che attraversa tutta la discografia dell’artista, garantendo così un’esperienza completa e coinvolgente.

Il concerto in Italia: biglietti e informazioni

L’Italia ospiterà un’unica data di questo tour globale il 21 luglio sulle storiche Mura Antiche di Lucca, nel contesto del Lucca Summer Festival. La scelta di Lucca come unica fermata italiana sottolinea il desiderio dell’artista di creare un evento particolarmente intimo e memorabile per il pubblico italiano.

Jennifer Lopez

I biglietti per questo imperdibile evento sono già in vendita a partire dalle ore 11.00 di venerdì 11 aprile su TicketOne. È possibile scegliere tra posti in piedi o tribune numerate, per vivere lo spettacolo secondo le proprie preferenze.