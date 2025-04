Le canzoni di Sanremo di Achille Lauro e Fedez hanno conquistato il disco di platino. Ma non solo: a festeggiare c’è anche Serena Brancale.

Il numero complessivo delle canzoni del Festival di Sanremo 2025 certificate disco di platino continua ad aumentare. Oggi sono quattro i brani ad aver raggiunto questo traguardo: accanto a “Balorda nostalgia” di Olly e “La cura per me” di Giorgia, si aggiungono “Incoscienti giovani” di Achille Lauro e “Battito” di Fedez.

Ma i due cantanti non sono gli unici a festeggiare. Accanto a loro Serena Brancale, dato che la sua “Anema e core” è reduce da una nuova conquista.

I festeggiamenti di Fedez e di Achille Lauro

Achille Lauro e Fedez sono i due nuovi cantanti di Sanremo 2025 a conquistare il disco di platino. Un traguardo notevole, dato che, come anticipato tempo fa, la FIMI ha raddoppiato la soglia minima per ottenere la certificazione.

Fedez, ha deciso di festeggiare il successo mandando un vocale in un suo gruppo Instagram. Ma non è finita qui. Il rapper, infatti, ha deciso anche di fare un piccolo annuncio, spiegando agli utenti presenti nella chat che presto ci saranno ulteriori novità. In ogni caso, i festeggiamenti per Fedez non si limitano a “Battito“, dato che ha raggiunto una nuova certificazione anche con “Disumano”, il suo celebre album pubblicato nel 2021.

Per quanto riguarda Achille Lauro, i festeggiamenti non sono da meno. Anche il cantante di Roma può festeggiare in modo doppio: infatti, ad avere ottenuto il disco di platino non è solamente “Incoscienti giovani“, ma anche “Lauro”, il suo album pubblicato 4 anni fa.

Il nuovo traguardo di Serena Brancale

Se pensavamo che le belle notizie fossero terminate qui, ebbene, ci stavamo sbagliando di grosso. Infatti, anche per Serena Brancale è arrivata una lieto annuncio: “Anema e core”, il brano presentato dalla cantante a Sanremo 2025, è certificato disco d’oro.

Un vero e proprio capovolgimento di scena, dato che la sua canzone, pur avendo conquistato “solo” il 24esimo posto in classifica, è diventata una vera e propria hit virale. Non a caso, i numeri di “Anema e core” sono a da record e con più di 20 milioni di stream su Spotify è la canzone dell’artista più ascoltata di sempre sulla piattaforma.