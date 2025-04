Lady Gaga: la scaletta dei concerti all’Unipol Forum di Milano

A ottobre 2025 Lady Gaga si esibirà con due concerti all’Unipol Forum di Milano: ecco la scaletta delle canzoni che porterà in scena.

L’attesa è finita per i fan italiani di Lady Gaga: a ottobre l’artista tornerà nella penisola, con due concerti che promettono di essere uno dei momenti più eclatanti del panorama musicale del 2025. L’icona pop mondiale porterà il suo tour “The Mayhem Ball” in Italia, precisamente al Mediolanum Forum di Assago, con due appuntamenti che hanno già scatenato l’entusiasmo tra i fan. Scopriamo quale sarà la probabile scaletta delle canzoni!

Lady Gaga: il tour 2025

Il “The Mayhem Ball” rappresenta una delle iniziative più ambiziose nell’agenda di Lady Gaga, prevedendo tappe in tutto il globo. Tuttavia, è l’annuncio delle due date italiane, fissate per il 19 e il 20 ottobre 2025, a scuotere particolarmente il cuore dei fan del Bel Paese.

L’evento si svolgerà al Mediolanum Forum di Assago, una location che ha storicamente ospitato performance memorabili e che ora si prepara ad accogliere uno spettacolo dalla produzione sfarzosa e un repertorio che spazierà attraverso i successi che hanno consacrato Lady Gaga a livello internazionale.

La scaletta delle canzoni

Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta dei concerti del tour 2025 di Lady Gaga:

Abracadabra

Orange Colored Sky

Luck Be a Lady

Call Me Irresponsible

The Best Is Yet to Come

Steppin’ Out With My Baby

Poker Face

It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing)

I Can’t Give You Anything but Love, Baby

Do I Love You

Born This Way

Stupid Love

Sway

Rags to Riches

Americano

Paparazzi

La vie en rose

What a Difference a Day Makes

Bad Romance

Fly Me to the Moon

Theme From New York, New York