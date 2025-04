Achille Lauro: la scaletta dei concerti al Circo Massimo di Roma

Il 29 giugno e l’1 luglio Achille Lauro terrà due concerti al Circo Massimo di Roma: scopriamo quale sarà la probabile scaletta!

Achille Lauro, artista eclettico noto per il suo stile unico e per la capacità di sorprendere pubblico e critica, si prepara a stupire il pubblico con due concerti imperdibili che si terranno il 29 giugno e l’1 luglio 2025 al Circo Massimo di Roma. Scopriamo quale sarà la probabile scaletta delle canzoni che porterà sul palco!

Achille Lauro, il tour 2026

Oltre alle due date estive a Roma che sono già andate completamente sold out, Achille Lauro ha già in programma una serie di concerti che lo terranno impegnato per tutto il mese di marzo 2026. Dopo la sua performance al Festival di Sanremo con “Incoscienti giovani“, il cantante sta raggiungendo le vette delle classifiche di ascolti e riscuote sempre maggiore affetto da parte del pubblico.

Ecco tutte le date del tour 2026 di Achille Lauro:

4 marzo 2026 – PalaSele, Eboli (SA);

9 marzo 2026 – Palaflorio, Bari;

12 marzo 2026 – Kioene Arena, Padova;

14 marzo 2026 – Inalpi Arena, Torino;

16 marzo 2026 – Unipol Forum, Assago (MI);

20 marzo 2026 – Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO);

21 marzo 2026 – Nelson Mandela Forum, Firenze.

La possibile scaletta dei concerti

Sebbene la scaletta ufficiale non sia stata ancora divulgata, è possibile ipotizzare che Achille Lauro proporrà una selezione dei suoi brani più celebri, insieme a tracce tratte dal suo nuovo album “Ragazzi Madre – L’Iliade – Il Live“, la cui uscita è prevista nel corso dell’anno. Di seguito, una possibile scaletta basata sulle performance recenti dell’artista:

Achille Lauro