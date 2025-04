Claudio Baglioni a Prato: la scaletta delle canzoni

Vi presentiamo la scaletta del concerto di venerdì 18 aprile di Claudio Baglioni a Prato: ecco quali canzoni porterà sul palco.

Nell’affascinante cornice del Teatro Politeama Pratese di Prato, Claudio Baglioni ha deciso di offrire ai suoi fan un’esperienza musicale unica il 17 e 18 aprile 2025, nell’ambito del suo ultimo tour “PIANO DI VOLO SOLOtris”.

Questo tour segna il capitolo conclusivo della carriera dell’artista, che ha deciso di salutare il suo pubblico con una serie di concerti in alcune delle più prestigiose sale teatrali del panorama italiano. L’evento rappresenta un vero e proprio racconto in musica, che offre agli spettatori la possibilità di esplorare l’essenza più autentica del repertorio di Baglioni. Scopriamo le prossime tappe e la scaletta delle canzoni!

Un viaggio musicale esclusivo

La speciale performance di Claudio Baglioni al Teatro Politeama Pratese non si limita a essere un semplice concerto. L’evento è piuttosto un itinerario musicale durante il quale l’artista, in totale solitudine scenica, regalerà al pubblico un’esperienza intensa e profondamente personale.

Baglioni ha sapientemente mescolato il rigore della composizione con momenti di pura sperimentazione, restituendo alle sue canzoni la semplicità originale e conducendo gli ascoltatori attraverso nuove e sorprendenti dimensioni sonore. Ecco alcune delle prossime tappe del tour “PIANO DI VOLO SOLOtris“:

19 aprile Firenze, teatro della pergola

22 aprile Verona, teatro filarmonico

23 aprile Verona, teatro filarmonico

24 aprile Verona, teatro filarmonico

25 aprile Como, teatro sociale

26 aprile Como, teatro sociale

27 aprile Como, teatro sociale

29 aprile Cesena, teatro bonci

30 aprile Cesena, teatro bonci

2 maggio Forlì, teatro fabbri

3 maggio Forlì, teatro fabbri

4 maggio Firenze, teatro della pergola

10 maggio Assisi, teatro lyrick

11 maggio Assisi, teatro lyrick

12 maggio Roma, teatro dell’opera

27 ottobre Roma, teatro dell’opera

30 ottobre Agrigento, teatro luigi pirandello

31 ottobre Agrigento, teatro luigi pirandello

La scaletta del concerto

Per questo tour, Claudio Baglioni ha preparato una setlist ricca e variegata, che potrebbe subire variazioni a seconda delle serate. Tra i brani eseguiti troviamo “Uomo di varie età“, “Solo“, “Dieci dita“, “Gli anni più belli“, solo per citarne alcuni. Il concerto verrà inoltre arricchito da medley che hanno incluso canzoni emblema come “Acqua nell’acqua“, “Amore bello” e “La vita è adesso“.

Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta del concerto: