Francesco Gabbani, concerto a Roma: la scaletta delle canzoni

Vi presentiamo la scaletta del concerto di Francesco Gabbani al Palazzo dello Sport di Roma: ecco quali canzoni porterà sul palco.

Dopo i successi ottenuti con i concerti a Firenze, Padova e Terni, Francesco Gabbani è pronto a salire sul palco del Palazzo dello Sport di Roma, promettendo una serata indimenticabile per tutti i suoi fan. Il concerto di giovedì 17 aprile rappresenta una tappa importante del tour dell’artista toscano, che ha recentemente pubblicato il suo nuovo progetto discografico “Dalla tua parte“. Scopriamo le prossime tappe della tournée e la scaletta delle canzoni.

Francesco Gabbani: il tour 2025

Oltre al concerto di Roma, Francesco Gabbani ha in programma altre date in giro per l’Italia, confermando la sua intensa attività live. Tra queste, spiccano le tappe di Verona, Bologna, Livorno e Napoli, dimostrando il forte legame che l’artista ha costruito con il suo pubblico.

Francesco Gabbani

Attraverso la sua musica, Gabbani esprime riflessioni profonde su temi come il progresso, l’amore e la felicità, invitando gli ascoltatori a interrogarsi su quello che realmente conta nella vita. Ecco le prossime tappe del tour 2025 di Francesco Gabbani:

1° ottobre, Verona

5 novembre, Bologna

7 novembre, Livorno

14 novembre, Conegliano Veneto

15 novembre, Montichiari

16 novembre, Vigevano

3 dicembre, Napoli

La scaletta delle canzoni

Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni del concerto di Francesco Gabbani al Palazzo dello Sporta a Roma, basata sulla set list del concerto a Milano del 19 dicembre: