Nuovo successo per Laura Pausini: la cantante è entrata ufficialmente nella top 10 delle 50 migliori artiste pop latine per Billboard USA.

Laura Pausini ha conquistato un nuovo importante successo. La cantante è entrata nella classifica della 50 migliori artiste pop latine di Billboard USA. Ma non solo, dato che nello specifico, Laura rientra nel top 10, classificandosi in nona posizione.

Laura Pausini e l’amore per i paesi latini

Per Laura Pausini, questo è un traguardo importante. L’artista, infatti, è famosa in tutto il mondo, apprezzata in particolare dal pubblico di Spagna e America Latina. La sua carriera in questi paesi è ormai consolidata, dato che la cantante ha anche pubblicato numerosi album con canzoni interamente in lingua spagnola. Ma non solo. Laura non si è limitata alla musica, partecipando anche a diversi programmi televisivi famosissimi in Messico e in Spagna.

In effetti, che la cantante fosse molto legata ai paesi latini era noto a tutti già da diverso tempo. Proprio a Billboard, tempo fa, aveva fatto un’importante confessione: “Forse non il mio sangue, ma per la mia anima, le mie idee, i miei ideali… Mi sento latina“. Laura Pausini

Il criterio di valutazione di Billboard

Ecco spiegato come mai Billboard USA abbia inserito Laura Pausini, italiana di nascita, all’interno della classifica delle migliori cantanti latine. La celebre rivista di musica ha sottolineato che Laura, non solo abbia venduto 70 milioni di dischi in tutto il mondo e fatto 9 tour mondiali, ma che sia riuscita a far entrare alcune sue canzoni nella top 10 della classifica Hot Latin Songs di Billboard. Canzoni che erano state scritte in italiano, ma che successivamente Laura ha riscritto in spagnolo.

Billboard ha proseguito a esporre le motivazioni della scelta dichiarando: “Nel 2023 è diventata la prima artista nata al di fuori dell’America Latina o della Spagna a ricevere il premio Persona dell’Anno della Latin Recording Academy. Pausini ha anche vinto un Golden Globe Award con Diane Warren per la migliore canzone originale per “Io sì (Seen)” dal film “La vita davanti a sé”, che è stato anche candidato all’Oscar“.