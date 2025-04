Benji e Fede: la scaletta delle canzoni del tour 2025

Benji e Fede sono pronti a iniziare il loro tour 2025: vi presentiamo le date e la scaletta delle canzoni che porteranno sul palco.

Benji e Fede sono finalmente tornati a suonare insieme dopo una lunga pausa durata oltre 4 anni. Il duo, composto da Benjamin Mascolo e Federico Rossi, è pronto a calcare i palchi italiani con un tour 2025 che per il momento prevede due date: scopriamo quali saranno le tappe e la probabile scaletta delle canzoni.

Benji e Fede: le date del tour 2025

Il tour 2025 di Benji e Fede sarebbe dovuto iniziare ad aprile, ma gli artisti hanno deciso di rimandare i concerti nei mesi di settembre e novembre. “Ci siamo chiusi in studio, abbiamo scritto, riscritto e spinto al massimo per realizzare tutto nei tempi previsti… ma la verità è che non siamo riusciti a completare tutto quello che avevamo sognato per voi” – hanno spiegato in un post su Instagram.

Benji e Fede

Poi hanno aggiunto: “Vogliamo festeggiare questo decimo anniversario in modo davvero speciale e renderlo indimenticabile. Per noi, per voi, per questa storia che abbiamo scritto insieme. Vogliamo offrirvi qualcosa di unico, di nuovo, e sappiamo che servono ancora un po’ di tempo ed energia per farlo al meglio”.

Ecco le nuove date dei concerti:

17 settembre – Roma, Auditorium Parco della musica

19 novembre – Milano, Carroponte

La scaletta delle canzoni

Sebbene la set list ufficiale dei concerti del 2025 non sia ancora stata divulgata, si prevede che includerà brani del loro ultimo album “Rewind“, oltre ai successi che hanno contraddistinto la carriera del duo. Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni del tour 2025 di Benji e Fede: