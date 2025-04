Piero Pelù in concerto: la scaletta del tour 2025

Nel 2025 Pierò Pelù è tornato ad esibirsi dal vivo con un tour che prevede tappe in tutta Italia: scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni!

Dopo una lunga assenza dalla scena musicale dovuta alle conseguenze di un grave shock acustico, Piero Pelù è finalmente tornato a esibirsi dal vivo. Il 14 aprile l’ex frontman dei Litfiba ha iniziato il suo tour 2025 con un concerto ai Magazzini Generali di Milano e proseguirà nelle prossime settimane con diversi appuntamenti nelle principali città italiane. Scopriamo tutte le tappe della tournée e la probabile scaletta delle canzoni.

Piero Pelù: il tour 2025

Dopo l’avvio milanese, il tour “Giubileo del Rock” prenderà velocemente il largo toccando altre città del panorama nazionale. Da Padova a Roma, da Napoli a Firenze, l’itinerario di Piero Pelù coprirà un vasto territorio, permettendo a un ampio pubblico di partecipare a questi eventi musicali. Ecco tutte le date in programma:

23 aprile, Padova

29 aprile, Roma

2 maggio, Napoli

4 maggio, Modugno

8 maggio, Torino

11 maggio, Bologna

16 maggio, Firenze

Piero Pelù

La scaletta delle canzoni tra vecchi successi e nuove sorprese

Nonostante non sia stata ancora divulgata una scaletta ufficiale, alcuni indizi suggeriscono quali possano essere le tracce che risuoneranno nei concerti. Da “Maledetto cuore” a “El diablo“, passando per “Toro loco” e “Sorella notte“, il repertorio atteso mescola successi storici a nuovi brani, garantendo una serata ricca di emozioni e energia. Questa varietà testimonia la capacità di Pelù di rinnovarsi costantemente, mantenendo viva la passione per la sua arte.

Ecco la probabile scaletta del tour 2025 di Piero Pelù: