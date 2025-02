Serena Brancale partecipa a Sanremo 2025 con “Anema e core”: scopriamo il testo e il significato della canzone!

Nel panorama musicale italiano, ci sono voci che, una volta ascoltate, rimangono impresse nella memoria per la loro unicità e forza espressiva. Una di queste appartiene senza dubbio a Serena Brancale, talentuosa cantante pugliese che, dopo un debutto promettente nella sezione Nuove Proposte nel 2015, torna a Sanremo 2025 con una nuova sfida: conquistare il cuore del pubblico nella categoria Big.

Il suo brano, “Anema e core“, si preannuncia come una profonda immersione nelle sonorità e nelle parole che toccano l’anima e raccontano storie dense di emozioni. Scopriamo il testo e il significato della canzone.

“Anema e core”: il significato della canzone

Il brano “Anema e core” è frutto di un lavoro di squadra che vede coinvolte alcune figure di spicco del panorama musicale italiano, tra cui Federica Abbate, Jacopo Ettorre, Manuel Finotti e Nicola Lazzarin. Questa collaborazione ha dato vita a una canzone che, attraverso i suoi ritmi e le sue parole, esplora le profondità dell’anima umana, meravigliandosi davanti alla bellezza e alla complessità delle emozioni. Il testo parla di amore, di attimi da cogliere e di vita vissuta con intensità, temi universali che trovano nuova espressione grazie alla voce unica di Brancale.

In un’intervista disponibile su Rai Play, Serena racconta: “Sono passati 10 anni di concerti, responsabilità, studio e esperimenti. Anema e core è uno stile di vita, un’attitudine alla vita, a vivere bene le cose di pancia, ma con senno, con coscienza, un po’ come l’attitudine che avrò per il Festival di Sanremo. Ritorno al festival con il brano giusto perché parla di attitudine, quella che dovremmo avere quando saliamo sul palco per dare tutta la nostra forza e passione mentre cantiamo“.

Serena Brancale Ph. Pietro Baroni

Il testo della canzone

Ti penso tra le vie

E quando vedo le scie

Delle barche in questo mare.

Carpe diem,

Domani le tue bugie

Non le voglio più ascoltare.

La mia anima canta,

È una camicia bianca

Che mi sventola addosso.

Continua per il testo integrale