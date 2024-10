Renato Zero: la scaletta del concerto al Forum di Assago

Questa sera, lunedì 30 settembre, Renato Zero spegnerà 74 candeline sul palco del Forum di Assago: scopriamo la scaletta delle canzoni!

Nell’ambiente suggestivo e spazioso del Forum di Assago, il palcoscenico si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più eccezionali dell’anno, il concerto di Renato Zero.

Questa performance non si annuncia solo come un normale concerto, ma come una celebrazione della straordinaria carriera dell’artista e dei suoi 74 anni. Il pubblico è pronto a essere parte di un’esperienza live che solo un’icona della musica italiana come Renato Zero può offrire. Scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni!

Renato Zero: le date del tour “AUTORITRATTO – I CONCERTI EVENTO 2024”

Quello che si terrà questa sera al Forum di Assago è il secondo concerto di un tour che terrà impegnato Renato Zero per tutto l’autunno. Ecco tutte le date:

30 SETTEMBRE 2024 – MILANO @ UNIPOL FORUM

2 OTTOBRE 2024 – MILANO @ UNIPOL FORUM

5 OTTOBRE 2024 – TORINO @ INALPI ARENA

6 OTTOBRE 2024 – TORINO @ INALPI ARENA

9 OTTOBRE 2024 – LIVORNO @ MODIGLIANI FORUM – SOLD OUT

12 OTTOBRE 2024 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

13 OTTOBRE 2024 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

16 OTTOBRE 2024 – MANTOVA @ PALA UNICAL

17 OTTOBRE 2024 – MANTOVA @ PALA UNICAL

26 OTTOBRE 2024 – PESARO @ VITRIFRIGO ARENA

29 OTTOBRE 2024 – PERUGIA @ PALA BARTON – SOLD OUT

30 OTTOBRE 2O24 – PERUGIA @ PALA BARTON – SOLD OUT

2 NOVEMBRE 2024 – EBOLI @ PALASELE

6 NOVEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA – SOLD OUT

7 NOVEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA – SOLD OUT

10 NOVEMBRE 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

11 NOVEMBRE 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

La scaletta del concerto al Forum di Assago

Dai grandi successi che hanno segnato generazioni a brani più recenti ma non meno intensi, ogni scelta musicale di Renato Zero si preannuncia come un ponte tra passato, presente e futuro. Ecco la probabile scaletta del concerto di questa sera: