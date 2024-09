Scopri Ligabue live nel Tour nei club 2024: emozioni uniche e scaletta variabile per un’esperienza irripetibile. Biglietti ora disponibili!

Il palcoscenico si illumina nuovamente per uno degli artisti più amati d’Italia, Ligabue, che si appresta a tornare a emozionare il pubblico con il suo Tour nel club 2024. L’avvio di questa nuova avventura musicale è fissato per il 1° ottobre al Teatro Asioli di Correggio, cittadina natale del rocker, per poi proseguire nei mesi di ottobre e novembre, e culminare con le conclusive performance presso gli Arcimboldi di Milano. Per gli appassionati, ogni concerto promette un’esperienza unica, grazie a una scaletta variabile che porterà sul palco i grandi successi di Ligabue, nonché sorprese musicali pensate per rendere ogni serata indimenticabile.

Le canzoni simbolo

Come già anticipato dall’esibizione dello scorso 9 dicembre 2023 a Roma, Ligabue ha intenzione di far vivere al suo pubblico un’esperienza nuova e diversa ogni sera, cambiando pezzi della scaletta pur mantenendone una struttura di base. Questo approccio permette di personalizzare ogni concerto, rendendo ogni tappa un evento unico e imperdibile per i fan.Tra i brani eseguiti a Roma e che probabilmente faranno parte delle serate del tour 2024 figurano alcune delle canzoni più rappresentative e amate del repertorio di Ligabue:

Una canzone senza tempo

Si viene e si va

Balliamo sul mondo

Dedicato a noi

Piccola stella senza cielo

A che ora è la fine del mondo?

I duri hanno due cuori

Sono sempre i sogni a dare forma al mondo

I “ragazzi” sono in giro

Viva!

Non è tempo per noi

Vivo morto o x

Marlon Brando è sempre lui

Lettera a G.

Questa è la mia vita

Ti sento

Quella che non sei

Happy hour

Tra palco e realtà

Certe notti

La metà della mela

Urlando contro il cielo

Luciano Ligabue

Informazioni sul concerto e sui biglietti

Per quanto riguarda i dettagli organizzativi, i concerti del Tour nel club 2024 di Ligabue avranno una durata di circa due ore, con inizio previsto intorno alle 21:00 e conclusione verso le 23:00. Questa finestra temporale permetterà ai fan di immergersi completamente nell’universo musicale dell’artista, vivendo un’esperienza intensa e coinvolgente.Per chi desidera partecipare ai concerti e non vuole perdere l’occasione di vivere le emozioni di una serata in compagnia di Ligabue, è possibile seguire gli aggiornamenti sui biglietti attraverso canali dedicati su Whatsapp e Telegram, così da assicurarsi un posto in questa nuova entusiasmante tournée musicale.

Il ritorno di Ligabue sul palco è, senza dubbio, uno degli eventi più attesi dell’anno per i numerosi fan della musica italiana. Con la promessa di serate indimenticabili, all’insegna della buona musica e delle emozioni autentiche, il Tour nel club 2024 si preannuncia come un’esperienza da non perdere per chi ama le note rock del cantautore emiliano.