I Coldplay hanno annunciato che il 12esimo album sarà l’ultimo della loro carriera: scopriamo tutti i dettagli!

I Coldplay hanno fatto un annuncio che ha lasciato senza parole i fan. Il frontman, Chris Martin, ha infatti rivelato che la band realizzerà solo 12 album e poi si ritirerà dalle scene. Oggi, venerdì 4 ottobre, è uscito il loro 10imo disco “Moon Music“: gli restano solo altri due progetti da firmare.

Coldlay: il limite dei 12 album

In una recente intervista rilasciata a Zane Lowe di Apple Music, i Coldplay hanno rivelato i loro piani futuri. A dare la notizia è stato Chris Martin, frontman dell’amatissima band britannica: “Faremo 12 album veri e propri, e poi basta. Lo prometto. È davvero importante per noi avere quel limite“.

Il motivo, spiega il cantante, è che il gruppo vuole privilegiare la qualità rispetto alla quantità: “Ci sono solo sette libri di Harry Potter. Ci sono solo 12 album e mezzo dei Beatles e ce ne sono circa altrettanti di Bob Marley: tutti i nostri eroi. Avere quel limite significa fare in modo che il controllo di qualità rimanga molto alto, ed è fantastico“.

Chris Martin dei Coldplay

Martin ha inoltre sottolineato come sia essenziale, per i membri della band, iniziare a vivere più per sé stessi, dopo aver dedicato gran parte della loro vita alla musica e al successo dei Coldplay: “E’ giusto che, arrivati a questo punto della carriera, i componenti della band vivano un po’ della loro vita per sé stessi”.

Chris Martin: “Continuerò sempre”

Anche dopo aver smesso di fare album con i Coldplay, Chris Martin ha promesso di non abbandonare la musica: “Questo continuerà sempre, in qualche modo. Non so da dove vengano le canzoni. Non so da dove vengano le idee, ma mi vengono in mente da circa quattro o cinque anni. Tipo, “Devi finire così”, e mi fido di questo proposito proprio come mi fido delle canzoni”.