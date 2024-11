Benji & Fede: annunciati due nuovi concerti nel 2025

Poco dopo il concerto al Forum di Assago, Benji & Fede hanno annunciato due nuove date per il 2025: scopriamo tutti i dettagli!

Il 16 novembre Benji & Fede, duo formato da Benjamin Mascolo e Federico Rossi, sono tornati ad esibirsi insieme con un concerto al Forum di Assago che ha registrato il tutto esaurito. Non si è trattato di una reunion occasionale: tramite i loro canali social i cantanti hanno già annunciato due nuove date per il 2025. Scopriamo tutti i dettagli su questi eventi e sulla vendita dei biglietti!

Benji & Fede: i concerti in programma per il 2025

In seguito all’entusiasmo riscontrato, Benji & Fede non hanno perso tempo nell’annunciare due nuovi appuntamenti musicali, estendendo così la possibilità di vivere nuovamente l’esperienza unica del loro show. Il 16 aprile 2025 al Palazzo dello Sport di Roma e il 23 aprile 2025, nuovamente al Forum di Assago, diventeranno le prossime stazioni del viaggio artistico del duo, promettendo di essere altrettanto memorabili.

Benji e Fede

“Il nostro viaggio è appena iniziato… Siamo tornati per restare e vi vogliamo con noi.” – hanno scritto Benji & Fede nella didascalia del post in cui annunciano le date in programma per il 2025.

Tutte le informazioni sui biglietti

I biglietti per questi due nuovi concerti sono in vendita a partire dalle ore 14.00 del 19 novembre, attraverso il sito Ticketone e nei punti vendita autorizzati. L’annuncio ha scatenato un’ondata di entusiasmo tra i sostenitori del duo, ansiosi di assicurarsi un posto per le prossime esibizioni.

La velocità con cui si prevede che i biglietti verranno esauriti riflette non solo la popolarità di Benji & Fede ma anche l’intenso legame che continuano a coltivare con il loro pubblico. In attesa delle prossime date, i fan possono soltanto immaginare le sorprese e le emozioni che li attendono ai prossimi concerti.