Jovanotti: in arrivo il nuovo singolo “Montecristo”

Jovanotti ha finalmente annunciato l’uscita del suo nuovo singolo “Montecristo“. Questa novità discografica sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme digitali a partire da venerdì 22 novembre, sotto l’etichetta di Universal Music Italy/Island Records. Scopriamo tutti i dettagli!

Jovanotti: il ritorno sulla scena musicale

Dopo la lunga assenza dovuta al grave incidente in bici del 2023, Jovanotti è finalmente pronto a tornare sulla scena musicale. L’annuncio dell’uscita di “Montecristo” è stata fatta dal cantautore tramite un post su Instagram in cui ha pubblicato un’anteprima video del singolo. Jova ha anche rivelato che il suo nuovo album, di cui non si sa il titolo, uscirà il 31 gennaio 2025.

“Scrivendovi queste parole mi emoziono, sento il battito che accelera nel petto, perché ripartire con nuova musica e nuovi progetti è bellissimo. Abbiamo tanto da condividere nei prossimi mesi, sarà pazzesco, si parte!” – ha scritto l’artista nella didascalia.

Per gli appassionati più fedeli, è già possibile preordinare il nuovo album di Jovanotti in diversi formati: doppi LP gialli autografati e numerati, doppi LP rossi, nonché CD autografati e numerati.

Palajova 2025: un tour molto atteso

Oltre alla nuova musica, per il prossimo anno Jovanotti ha già in programma un tour che lo porterà ad esibirsi nei palazzetti delle principali città italiane. Il Palajova 2025 segna il ritorno dell’artista nei palasport italiani dopo 7 anni di assenza e segue il successo del Jova Beach Party, tournée che lo ha portato ad esibirsi nelle spiagge più scenografiche d’Italia. Con diverse date già sold out, il tour 2025 promette di essere un evento memorabile per i fan di vecchia data e i nuovi ascoltatori.