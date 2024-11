I Blue iniziano il tour italiano: la scaletta del concerto a Napoli

Questa sera I Blue incominciano il loro mini tour in Italia con un concerto al PalaPartenope di Napoli: scopriamo la scaletta delle canzoni!

Questa sera, giovedì 21 novembre, si accendono i riflettori su uno degli eventi musicali più attesi dell’anno: il tour dei Blue. La popolare band britannica, dopo aver segnato la scena musicale internazionale con i loro indimenticabili hit, approda in Italia per una serie di esibizioni da non perdere.

Partendo questa sera dal PalaPartenope di Napoli, la band darà il via a “La Grande Festa“, un mini-tour che vedrà Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe percorrere l’Italia da nord a sud, concludendo l’avventura musicale il 26 novembre al Forum D’Assago di Milano.

Blue: l’inizio de “La Grande Festa”

La prima tappa di questa entusiasmante avventura musicale dei Blue si svolgerà a Napoli, al PalaPartenope, inaugurando così il mini-tour italiano. Il concerto, fissato per le ore 21, rappresenta un evento imperdibile per i fan della band e per gli amanti della musica live.

Dopo l’anteprima al Fabrique di Milano lo scorso aprile, questa serie di concerti promette di essere un viaggio attraverso i più grandi successi del gruppo, che nel 2023 ha festeggiato i suoi 20 anni di carriera.

La scaletta delle canzoni

Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni che questa sera i Blue porteranno sul palco al PalaPartenope di Napoli:

All Rise

Riders

U Make Me Wanna

Haven’t Found You Yet

Paradise

This Is How We Do It / Dance With Me / Independent Women / You’re the Only One

Too Close

Guilty

A chi mi dice / Breathe Easy

My City

Sorry Seems to Be the Hardest Word

Signed, Sealed, Delivered I’m Yours

Bubblin’

Fly by II

Curtain Falls

Interlude

One Love

If You Come Back