Mina torna con “Gassa D’Amante”, il suo 72esimo album

Il 22 novembre esce “Gassa D’Amante”, il nuovo album di Mina: scopriamo tutti i dettagli di questa novità discografica!

In una scena musicale in costante evoluzione, certe figure mantengono un fascino inalterato nel tempo, diventando veri e propri faro di riferimento per le nuove generazioni. Tra queste, Mina si appresta a lanciare il suo nuovo album dal titolo “Gassa D’Amante“, un lavoro che promette di unire l’inesauribile talento dell’artista con le voci di autori emergenti del panorama musicale contemporaneo.

Questo progetto non solo conferma la vitalità artistica di Mina ma si annuncia come un ponte generazionale tra diverse epoche della musica italiana.

Mina: un ritorno molto atteso

A 12 mesi di distanza dal suo ultimo progetto, “Ti amo come un pazzo“, che includeva hit come “Un briciolo di Allegria” e “Povero amore“, Mina torna a far parlare di sé con “Gassa D’Amante“.

Il nuovo album, un lavoro profondamente radicato nel tema dell’amore, rappresenta una sorta di romanzo musicale, un viaggio attraverso sentimenti universali, narrato anche attraverso le penne di autori contemporanei.

Mina

“Gassa D’Amante”: le collaborazioni

Presentato durante la Milano Music Week, “Gassa D’Amante” è il 72° album in studio di Mina, numero che sottolinea una prolificità e una presenza scenica senza eguali. L’album vanta la partecipazione di giovani autori del calibro di Francesco Gabbani, Elisa e Luca Tudisca, quest’ultimo noto al grande pubblico per la sua partecipazione ad Amici 14.

Questa scelta testimonia un’apertura verso le nuove correnti musicali e una volontà di dialogo intergenerazionale. Gabbani contribuisce al disco con “Buttalo Via“, il cui video ufficiale è stato lanciato recentemente, mentre Elisa mette la firma su “Senza Farmi Male“. Altrettanto significativa è l’apporto di Tudisca con “Amami e Basta“, che arricchisce una tracklist già di per sé eccezionale.