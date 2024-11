Scopri il tour 2024 di Gianna Nannini: emozioni, scaletta hit e info biglietti per vivere la sua musica senza tempo.

L’attesissima rievocazione artistica dell’anno è ormai alle porte con l’annuncio del tour 2024 di Gianna Nannini, la quale promette serate indimenticabili di musica e passione. Con una carriera musicale che si estende per decenni, la Nannini si appresta a deliziare il pubblico in varie città italiane, portando sul palco non solo i classici che hanno segnato generazioni ma anche le nuove melodie del suo ultimo album, “Sei nell’Anima”. Questa panoramica offre un assaggio di quello che gli appassionati possono aspettarsi dalla celebre rocciosa toscana nei mesi a venire.

Dettagli e programmazione del tour

Il tour di Gianna Nannini prenderà il via il 22 novembre a Jesolo, presso il Palazzo del Turismo, e vedrà l’artista esibirsi in varie città italiane fino a dicembre. La grande partenza di questo circuito musicale raccoglie grandi aspettative, con una programmazione che si estende a sei ulteriori tappe, garantendo emozioni a fan vecchi e nuovi.Per coloro che si domandano quanto possano durare queste serate all’insegna della buona musica, si anticipa che il concerto avrà una durata di almeno due ore, una stima basata sia sulle esibizioni passate che sulle stesse parole di Gianna. La scaletta, ricca e variata, inizierà presumibilmente alle 21:00 per concludersi intorno alle 23:15.

Cosa aspettarsi dalla scaletta

Appoggiandoci alle dichiarazioni di Gianna Nannini e alle esibizioni precedenti, possiamo aspettarci una scaletta con brani come:

L’aria sta finendo

Primadonna

Revolution

Suicidio d’amore

La differenza

Ragazzo dell’Europa

Profumo

Ogni tanto

I maschi

Vieni ragazzo

Scandalo

Amandoti

Notti senza cuore

Hey bionda

Io

Fotoromanza

Bello e impossibile

America

Latin Lover

Meravigliosa creatura

Sei nell’anima

Volare

Aria

Un’estate italiana

Come ottenere i biglietti

Per gli amanti della musica live che non vogliono perdere l’opportunità di assistere a un concerto della Nannini, si consiglia di agire tempestivamente nell’acquisizione dei biglietti. Informazioni aggiuntive sono reperibili attraverso i canali ufficiali dell’artista, garantendo così l’accesso a questa esperienza musicale unica. In conclusione, il tour 2024 di Gianna Nannini si preannuncia come un evento imperdibile per i fan di lunga data e per i nuovi ascoltatori. La promessa di una serata all’insegna dell’emozione, dell’energia e della musica di qualità fa già battere il cuore a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di assistere alle sue performance passate. Con una scaletta che omaggia la sua carriera variegata e il suo ultimo lavoro, “Sei nell’Anima“, Gianna Nannini si conferma una delle icone della musica italiana, capace di toccare le corde dell’anima con ogni nota.