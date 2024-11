“Islanda”: il significato del nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari

È uscito “Islanda”, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari: scopriamo il testo e il significato della canzone!

In attesa del nuovo disco “Hello Word” che uscirà il 6 dicembre, i Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato “Islanda“, il secondo singolo estratto dall’album. Scopriamo il testo della canzone e il suo significato.

“Islanda”: il significato della canzone

Il singolo, realizzato insieme ai produttori Zanotti, Marco Paganelli e okgiorgio, esplora la fine di una storia d’amore facendo leva su un viaggio immaginario in Islanda, desiderato ma mai intrapreso dalla coppia prima della rottura.

“Islanda” non è solo un brano che parla di addii e cammini che si biforcano; rappresenta anche una riflessione sulla distanza emotiva e sui ricordi condivisi che, nonostante la separazione, restano indelebili.

Le correnti opposte di desideri e aspirazioni si riflettono nelle parole del testo: “Volevo il nord e cercavi il sud, correnti opposte ma stesso mood“. La canzone parla di emozioni e pensieri che tutti abbiamo affrontato almeno una volta nella vita: “Ma tu ci pensi mai alle cose che io so di te e che adesso non servono a niente?“

Questo singolo, come affermato anche dal gruppo, vuole essere un inno ai nuovi inizi, ispirato da un reale viaggio in Islanda che gli stessi componenti della band hanno condiviso e che è diventando fonte d’ispirazione per questa melodia vagamente melancolica ma carica di significati profondi.

Con le loro canzoni i Pinguini Tattici Nucleari continuano ad esplorare temi universali con una sensibilità particolare, accompagnando i loro ascoltatori in un viaggio emotivo che, proprio come un viaggio in Islanda, si preannuncia indimenticabile.

Pinguini Tattici Nucleari

Il testo della canzone

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità

Come amici dopo l’università

Sì, come due fratelli per l’eredità

Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo punto e a capo

Continua per i testo integrale