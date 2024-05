Anna Tatangelo preoccupa i fan: spariti tutti i post da Instagram

Questa mattina dal profilo Instagram di Anna Tatangelo sono spariti tutti i post: ecco cosa sta succedendo.

Tutte le foto di Anna Tatangelo, comprese quelle che la ritraevano in vacanza insieme al fidanzato, sono sparite dalla sua pagina Instagram. Immediata la preoccupazione dei fan che subito hanno pensato ad un attacco hacker sul profilo della cantante. C’è però chi ha notato un ulteriore dettaglio: Anna ha cambiato anche la sua immagine del profilo.

Anna Tatangelo: cancellati i post dal profilo Instagram

Nella sua nuova immagine del profilo Instagram, Anna Tatangelo è in primo piano, su uno sfondo verde acqua, con il volto coperto da un velo trasparente. Lo screen del profilo vuoto è anche stato condiviso nelle storie della cantante.

Cosa sta succedendo? Probabilmente non c’è nulla di cui preoccuparsi: svuotare completamente il proprio profilo social è una mossa di marketing ormai molto utilizzata dalle star in procinto di lanciare qualche novità discografica.

La stessa Tatangelo, negli scorsi mesi, aveva annunciato che presto sarebbe tornata con nuova musica. A fine febbraio aveva condiviso una storia Instagram in cui annunciava ai fan che nel 2024 avrebbe pubblicato un nuovo album, senza però specificare quando sarebbe uscito e senza anticipare i titoli delle canzoni. Non ci resta quindi che aspettare per scoprire quale sorpresa la cantante abbia in serbo per il suo pubblico.

Il ritorno in televisione con “Io canto Family”

Anna Tatangelo nell’ultimo periodo si è già fatta notare per il suo ritorno in televisione nel programma “Io canto Family” su Canale 5, il nuovo spin off di “Io canto Generation”. Si tratta di un programma in cui le famiglie si esibiscono sulle note sia di brani del passati che su altri decisamente più moderni. Sul piccolo schermo sono state portate alcune cover di Sanremo come la hit “Click Boom” di Rose Villain e “Ti muovi” di Diodato.