Eros Ramazzotti, vacanza in Messico: scatti hot con Dalila

Eros Ramazzotti è in vacanza in Messico con la fidanzata Dalila Gelsomino: sui social hanno postato delle foto insieme.

Eros Ramazzotti è un amante del Messico: da anni, quando non ha impegni legati alla musica, passa lì interi mesi a godersi il sole, il mare e i paesaggi meravigliosi. Quest’anno con lui c’è anche la fidanzata Dalila Gelsomino: i due hanno reso ufficiale la loro relazione nel 2023. Su Instagram lei ha condiviso delle foto che li ritraggono mentre si scambiano baci appassionati immersi in un’acqua cristallina.

Erso Ramazzotti: le foto insieme a Dalila Gelsomino

A condividere gli scatti è stata Dalila tramite le sue storie Instagram. La giovane modella, classe 1989, ha pubblicato un collage di quattro foto in cui lei e Eros Ramazzotti si abbracciano e si scambiano baci appassionati nella laguna di Bacalar nota anche come la laguna dei sette colori. Al centro dell’immagine campeggia una frase scritta in spagnolo: “Mi amor lindo”, accompagnata da un cuore rosso.

Eros Ramazzotti

La laguna di Bacalar, che si trova a sud della penisola dello Yucatán, è un posto veramente da sogno: si tratta di una distesa di acqua dolce ancora selvaggia ed incontaminata, circondata solo da canneti e mangrovie. Il posto perfetto per una vacanza rilassante e lontana dalla frenesia delle più note località turistiche messicane.

Il post su Instagram dedicato a Dalila

Tra Eros e Dalila la differenza d’età è molta: 60 anni lui e 35 lei. Il cantante è stato al centro molte critiche per queste nuova relazione. Ad agosto 2023 ha deciso di pubblicare un post su Instagram in cui spiega di essersi innamorato e che l’amore supera ogni ostacolo, anche gli anni di differenza.

Nella didascalia scrive: “Non sente le parole della gente, è sordo, testardo maledettamente profondo, non ha ETÁ, fa male fa bene, non si nasconde, insegna, accresce, a volte è feroce oltre ogni limite, ed è il lato oscuro del suo essere irrazionale, è bello ma anche incognito, viviamolo fino in fondo questo amore, vivetelo fino in fondo, tutti, senza paura. Ti amo“.