Fedez: Myrta Merlino rivela: “L’ho sentito, ecco come sta”

La giornalista Myrta Merlino ha rivelato di aver parlato direttamente con Fedez: ecco gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

C’è grande apprensione per le condizioni di salute di Fedez: il rapper infatti è sparito dai social da diversi giorni e sembra che nel weekend si sia sentito male. Le prime indiscrezioni parlavano di un ricovero urgente in ospedale per gravi problemi allo stomaco.

Poi, nell’unica storia Instagram pubblicata da sabato, Federico Lucia ha smentito sostenendo di non avere nulla di grave. Adesso la giornalista Myrta Merlino ha dichiarato di aver parlato personalmente al telefono con lui e di avere aggiornamenti sulla sua salute.

Le parole di Myrta Merlino

Su Instagram, Fedez ha cercato di rassicurare i fan scrivendo: “Ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita“. Oggi è Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio 5, a dare nuove informazioni. Nel corso della trasmissione la giornalista ha affermato: “Hanno detto di tutto sulla sua salute. Poi è uscita anche un’Ansa secondo la quale sarebbe stato portato anche al Pronto Soccorso. Ma cosa c’è di vero in tutto questo? “

“Io Fedez l’ho sentito personalmente” – prosegue Merlino – “e mi ha assicurato che adesso sta meglio, sta bene. Tutto il chiacchiericcio è nato perché lui ha disdetto una partecipazione televisiva. Le malelingue dicevano che l’annullamento era dovuto alla storia con Cristiano Iovino“. Sembra quindi che il rapper non abbia nulla di grave, anche se ancora non è chiaro per quale motivo si sia recato al pronto soccorso.

Fedez

Fedez: uno stile di vita esagerato

Durante Pomeriggio 5 è intervenuto sulla vicenda anche il giornalista e scrittore Antonio Capranica secondo il quale, visti i suoi precedenti, il rapper starebbe conducendo una vita troppo sregolata: “Lui sta conducendo una vita esagerata. Ricordiamoci che questo ragazzo due anni fa ha subito un intervento molto importante, che dal punto di vista chirurgico è molto complicato.“

“Io dico, figlio mio, questa vita, forse un po’ di misura inizia ad importela. Per quanto tu stia meglio dovresti usare un po’ più di prudenza e ne gioverebbe anche la tua immagine.” – conclude Capranica.