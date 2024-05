Fedez, accordo trovato con Cristiano Iovino: non ci sarà querela

Nuovo colpo di scena nel caso del pestaggio di Cristiano Iovino: Fedez e il personal trainer avrebbero trovato un accordo.

Negli ultimi giorni non si sono fermate indiscrezioni sul caso del pestaggio di Cristiano Iovino in cui sembra essere coinvolto anche Fedez. Adesso è arrivato un nuovo colpo di scena: secondo quanto riportato dall’Ansa, i due avrebbero trovato un accordo transattivo in base al quale il personal trainer rinuncerebbe a perseguire qualsiasi azione legale nei confronti del rapper.

L’accordo tra Fedez e Cristiano Iovino

La notizia è stata data in anteprima dal sito di informazione di Fabrizo Corona, Dillinger News, ed è poi stata confermata da fonti legali vicine a Fedez. Il rapper e Cristiano Iovino avrebbero stretto un accordo in base al quale il personal trainer rinuncerebbe a presentare querela per i fatti risalenti alla notte del 21 e 22 aprile. Non è noto quale sia invece l’impegno assunto da Fedez.

Iovino, nonostante l’accordo, potrebbe comunque presentare querela entro fine luglio. Passato tale termine cadranno automaticamente le accuse di lesioni personali e percosse a carico del rapper perchè si tratta di reati non perseguibili d’ufficio. Fedez potrebbe però essere ancora accusato del reato di rissa.

La ricostruzione dei fatti

I fatti di cui si parla risalgono alla notte tra il 21 e il 22 aprile, quando il personal trainer Cristiano Iovino è stato aggredito di fronte alla sua casa milanese da 8 o 9 persone. Secondo la testimonianza di due guardie giurate presenti sul posto, avrebbe partecipato all’aggressione anche Fedez, il quale però ha sempre negato il suo coinvolgimento.

Secondo alcune fonti, il rapper e il personal trainer avrebbero avuto un’accesa discussione all’interno della discoteca The Club, poco prima del pestaggio. Iovino, comunque, ha rifiutato l’assistenza medica ed il trasporto in ospedale e non ha né sporto denuncia né collaborato alle indagini. Fedez infatti sembrerebbe indagato per rissa dalla Procura di Milano.